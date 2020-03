Der Verein Shintai Wiedemar baut die ehemalige Grundschule in Wiesenena um. Aktuell sucht der Verein eine Lösung für die Wände des Trainingsraums. Seit Baubeginn im zurückliegenden Herbst ist schon viel passiert.

Voll im Plan: Die ehemalige Grundschule in Wiesenena soll zum Trainingszentrum und Generationenhaus umgebaut werden. Regine Langöhr-Straube vom Verein Shintai Wiedemar steht in der zukünftigen Trainingshalle. In den kommenden Wochen sollen hier der Sportboden verlegt und die Wände gestrichen werden. Quelle: Wolfgang Sens