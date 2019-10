Verein Shintai Wiedemar sucht dringend eine Sanitärfirma

Wiesenena

Alle Zutaten für ein gelungenes Ergebnis sind beisammen. Jetzt fehlt nur noch der Schritt, der alles ins Laufen bringt. Der Verein Shintai Wiedemar will die ehemalige Grundschule in Wiesenena sanieren und zur neuen Trainings- sowie Begegnungsstätte umbauen. Die Pläne liegen vor, die Finanzierung steht. Doch den etwa 150 Vereinsmitgliedern läuft allmählich die Zeit davon: Das bisherige Domizil, die frühere Gaststätte des Wiedemarer Ortsteils, zerfällt zusehends. Um die neuen Räumlichkeiten weiter ausbauen zu können, muss die Wasser- und Heizungsanlage installiert werden. Doch trotz zahlreicher Anfragen lasse sich dafür aktuell keine freie Firma finden.

Der Verein Shintai Wiedemar plant seit gut zwei Jahren den Umbau der ehemaligen Grundschule in Wiesenena zur Trainingsstätte. Quelle: Mathias Schönknecht

Verein pachtet ehemalige Grundschule seit September 2017

Die Mitglieder Ines Großmann und Regine Langöhr-Straube stehen stellvertretend für den Verein der Großes vorhat und dies schon bald umsetzen könnte. Seit 1999 sind die Sportler in Wiesenena, bieten für Erwachsene und Kinder Karate, Yoga, Zumba oder Fitness. Angefangen hat der Verein mit etwa 30 Mitgliedern, zu Spitzenzeiten waren es 250, erzählt Großmann. Doch einige von ihnen haben aufgrund des maroden Zustands der Trainingsstätte Wiesenena bereits verlassen. Die aktuell etwa 150 Sportler kommen aus den Gemeinden der Umgebung, aus den Städten Delitzsch, Halle und Leipzig.

Tafel an der Grundschulfassade: Etwa 80 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 240 000 Euro finanziert der Verein über das Europäische Förderprogramm Leader. Quelle: Mathias Schönknecht

Der Verein hatte die prekäre Lage frühzeitig erkannt und nach einer Lösung gesucht. Die Mitglieder beschäftigten sich bereits 2015 mit dem Bau einer eigenen Trainingshalle, haben das Vorhaben jedoch aus verschiedenen Gründen wieder verworfen. Vor etwa zwei Jahren rückte dann die Grundschule ins Blickfeld, die seit Schuljahresende 2017 leer steht. Seither pachtet der Verein das Gebäude am Schulweg samt Grundstück, hat das Innere entkernt und das Äußere in Schuss gehalten, ohne die Räumlichkeiten für ihre Zwecke nutzen zu können.

Gebäude soll zentraler Treffpunkt in Wiesenena werden

Geplant sind zwei Trainingsräume, einer 200, der andere 100 Quadratmeter groß. Die Wände der früheren Klassenzimmer, die dafür weichen sollen, sind bereits mit dem Wort „Abriss“ markiert. Ebenfalls angezeichnet sind geplante Durchgänge wie der zur beabsichtigten Begegnungsstätte. Diese soll gleich neben dem vorderen der Übungsräume entstehen, nur durch eine Glaswand getrennt. So können Eltern und Großeltern beim Training der Kinder dabei sein, erklärt Großmann. Die Raum soll aber auch dazu beitragen, die Gemeinschaft im Ort zu stärken. Denn einen zentralen Treffpunkt – beispielsweise für Senioren – gebe es aktuell nicht, ergänzt Langöhr-Straube. Für die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von rund 240 000 Euro hat der Verein Ende 2018 eine 80-prozentige Förderung durch Mittel des EU-Programms Leader erhalten.

Das Dach der bisherigen Trainingsstätte ist marode. Die frühere Gaststätte verfällt zusehends. Quelle: Mathias Schönknecht

In der bisherigen Trainingsstätte funktioniert die Heizung nicht mehr, zudem ist das Dach undicht. Investieren will der Verein in die ehemalige Gaststätte Am Ring aber nicht mehr. Das Haus soll nach dem ersehnten Umzug ohnehin abgerissen werden. In den neuen Räumen sollen dann auch Tanz- und Kulturveranstaltungen auf die Beine gestellt werden, eine in Eigenleistung errichtete Bibliothek im Obergeschoss soll ebenfalls folgen. Es ist zudem angedacht, dass das Gebäude durch andere Vereine und Privatpersonen genutzt werden kann. Und auch wenn die Zeit drängt, bleiben die Vereinsmitglieder zuversichtlich. „Wir werden weiter suchen, bis wir eine Firma gefunden haben“, sagt die Vereinsvorsitzende Ines Großmann.

Von Mathias Schönknecht