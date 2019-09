Vereine suchen Helfer für Ehrenamtstag im Delitzscher Land

Delitzsch

Der erste Ehrenamtstag im Delitzscher Land soll Vereinen die Möglichkeit geben, zu zeigen, was sie machen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Der 28. September ist daher vollgepackt mit bürgerschaftlichem Engagement. Doch noch fehlen für einige Projekte Helfer. Die Projektleiterin des Netzwerks „Gemeinsam engagiert macht stark“ (Gems), Janet Liebich, erklärt, wo noch Unterstützung benötigt wird:

Vom Herbstputz bis zum Rampe-Bauen

Der Bürgerverein Kletzen sucht etwa zehn Helfer, um die Nistkästen im Ort zu säubern und für den Herbstputz im Dorf.

Der Verein Shintai Wiedemar will in der ehemaligen Grundschule im Ortsteil Wiesenena einen Gemeinschaftsraum schaffen. Dazu gehört, die ehemalige Hausmeisterwohnung zu renovieren, erklärt Liebich. Neben dem Bürgertreff soll eine Bibliothek eingerichtet werden. Es werden 10 bis 15 Helfer gebraucht.

Die Bürgerinitiative Menschenskinder will in Delitzsch Spielgeräte auf dem Spielplatz in der kleinen Wallstrasse abschleifen und streichen. Wer noch ein Schleifgerät hat, solle dieses mitbringen.

Die Dorfgemeinschaft Rabutz will den Bürgergarten und Dorfplatz für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl zugänglich machen. Es werden etwa zehn helfende Hände für das Begradigen und Bauen einer Rampe gesucht, sagt die Projektleiterin.

Am Haynaer Strand soll es im kommenden Jahr ein Blumenmeer geben. Dazu braucht es viele gespendete Blumenzwiebeln und die Menschen, die die Zwiebeln stecken. Vom Parkplatz aus, über die Treppe nach unten, wird der Hang bepflanzt. Hier werde jeder gern gesehen, das Projekt zu unterstützen.

„Das Tierheim Delitzsch möchte sich Menschen zeigen, die sich gern für das Tierwohl einsetzen“, sagt Liebich. Sei es, dass jemand Katzen streicheln kommt, mit Hunden Gassi geht oder sich handwerklich oder gärtnerisch nützlich macht.

Das Schalom-Begegnungszentrum in Delitzsch will den Heiligbrunnen im Stadtpark auf Vordermann bringen und von Graffiti befreien, erklärt Liebich. Außerdem sollen die Bänke am Wallgraben (Schlosspromenade) überstrichen werden. Das Material werde zu Verfügung gestellt.

Ohne verbindliche Zusagen keine gute Planung

Der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen sucht für den Fledermausgarten in Bad Düben Helfer, die den Garten mit winterfest machen und lädt außerdem zum 10-jährigen Bestehen ein.

Projektleiterin des Ehrenamtsnetzwerkes Delitzsch: Janet Liebich Quelle: Wolfgang Sens

„Wir haben von vielen Menschen gehört, dass sie sich gern beteiligen wollen und kommen“, sagt Liebich. Für die Vereine sei es jedoch sehr schwer zu planen, wenn dies ohne verbindliche Anmeldung geschieht.

Es wird dringend um Anmeldung bis spätestens Dienstag, 24. September, gebeten. Wer Interesse hat, meldet sich beim jeweiligen Verein oder Gems-Netzwerk unter Mail: engel@gems-netzwerk.de, Telefon 0175 9314819 oder schaut auf www.engel-in-aktion.com.

