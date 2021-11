Verfolgungsjagd von Leipzig bis nach Delitzsch

Delitzsch

Zu einer langen Verfolgungsjagd kam es in der Nacht zum Mittwoch im Westen des Landkreises in der Delitzscher Region. Los ging es jedoch schon im Leipziger Norden, im Ortsteil Wiederitzsch. Dort war Streifenpolizisten kurz nach Mitternacht am Ende der Sackgasse Söllichauer Straße am linken Fahrbahnrand ein Mercedes mit eingeschaltetem Licht aufgefallen. Die Beamten entschlossen sich daraufhin zur Kontrolle des Fahrzeugs. Als der Mercedes-Fahrer jedoch den Streifenwagen sah, sei er losgefahren und habe stark beschleunigt, berichtete die Polizei.

Flucht auf der Autobahn

Der Mercedes fuhr dann über die Bundesstraße 2 auf die Autobahn 14 in Richtung Magdeburg, passierte den Parkplatz Birkenwald und verließ die Autobahn wieder an der Anschlussstelle Leipzig-Nord. Die inzwischen alarmierten Beamten des Polizeireviers Delitzsch konnten dann den Pkw, der weiterhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei, in dem Wiedemarer Ortsteil Lissa feststellen. Sie verfolgten ihn bis nach Quering, bevor sie das Fahrzeug schließlich in der Carl-Friedrich-Benz-Straße im Industriegebiet Delitzsch-Südwest stoppen konnten.

Drogen im Auto

Wie sich herausstellte, stand der Fahrer – ein 58-jähriger Deutscher – unter Drogeneinfluss, meldete die Polizei weiter. Ein durchgeführter Test habe positiv auf Amphetamine reagiert. In der Jacke des Mannes sowie in dem Pkw fanden die Beamten zudem mehrere Cliptütchen mit Betäubungsmitteln. Bei dem 58-Jährigen wurde dann eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Der Mercedes-Fahrer hat sich nun wegen gleich mehrerer Verkehrsvergehen und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Von LVZ