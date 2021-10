Delitzsch

Feueralarm am Freitagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr in Delitzsch Nord: Rauch drang aus einer Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Ein Trupp der Feuerwehr rückte mit Atemschutz vor. So konnte rechtzeitig verhindert werden, dass sich Rauch und Feuer von der Küche aus ausbreiten.

Ein Topf war scheinbar auf dem angestellten Herd vergessen worden. Ein Mann war mit zwei Kindern allein in der Wohnung. Der Rettungsdienst kümmerte sich, scheinbar kam die Familie noch mit dem Schrecken davon. Das Mehrfamilienhaus musste nicht evakuiert werden. Die Wohnung war stark verqualmt. Sie wurde gelüftet. Die Feuerwehr konnte kurz nach 15 Uhr wieder abrücken.

Von lvz