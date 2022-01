Verhandlung in Eilenburg: Mutter hat ihr Baby missbraucht

Eilenburg

Wegen Herstellung und Besitzes kinderpornografischer Schriften, sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener sowie Körperverletzung wurde jetzt eine zweifache Mutter am Amtsgericht Eilenburg nach Jugendstrafrecht zu 60 Arbeitsstunden verurteilt. Außerdem muss sich die heute 22-Jährige weiterhin in die Betreuung der Familienhilfe begeben und einen Kurs zur sozialen Entwicklung absolvieren.

Doch der Reihe nach. 2018 zog die Schkeuditzerin nach Baden-Württemberg, um dort mit ihrem damaligen Freund und dem Vater ihres Kindes, das sie erwartete, zusammenzuleben. Sie wohnte mit seiner Familie unter einem Dach. Im Frühjahr des gleichen Jahres kam ihr Sohn zur Welt. Ein Umstand, der das Zusammenleben deutlich schwieriger gestaltete, wie sie vor Gericht mehrfach betonte. Besonders belastend für sie war, dass sich die Familie ihres Lebensgefährten immer wieder in die Erziehung des Neugeborenen einmischte.

Körperverletzung beim Weihnachtsfest

Am 27. Dezember 2018 wurde es der jungen Mutter zu viel. „Mein Sohn hat einfach nicht aufgehört zu schreien“, weder der Partner noch die Familie wollten der jungen Mutter das Kleinkind abnehmen. „Da habe ich ihm eine Backpfeife gegeben“, schilderte die heute 22-Jährige Richter Gottschaldt und den beiden Schöffen das Geschehen und nestelte sichtlich nervös an den Ärmeln ihres Pullovers herum. Es kam zum Bruch mit der Familie. Die buchte der jungen Frau ein Zugticket nach Sachsen und setzte sie vor die Tür. Gemeinsam mit ihrem Sohn kam sie bei ihrer Mutter unter.

Die Schkeuditzerin suchte über Facebook verstärkt Bindung zu älteren Männern. Sie kontaktierte Mike B., den sie schon aus früheren Unterhaltungen kannte. Dieser lockte sie mit Versprechungen bezüglich Reisen, Ausflügen oder auch einem neuen iPhone. Im Austausch dafür wollte er Bilder von der jungen Mutter, die sie zunächst unbekleidet zeigen.

In weiteren Nachrichten und Facebookchats forderte er sie Anfang 2019 schließlich auf, Bilder und Videos von ihrem acht Monate alten Sohn zu erstellen, die sexuelle Handlungen an ihrem Baby zeigen. Sie ging darauf ein und sendete sie an den Facebook-Kontakt. Genauere Angaben wollte sie dazu nicht machen. „Sie ist nicht stabil“, argumentierte ihre Verteidigerin Anett Keine.

Jugendstrafrecht wird angewendet

Vor Gericht wollte die mittlerweile zweifache Mutter zunächst keine Angaben machen, entschied sich dann aber doch, die Fragen von Richter Gottschaldt zu beantworten und ein Geständnis abzulegen. Verteidiger, Staatsanwalt und Richter kamen zu dem Schluss, dass das Jugendstrafrecht angewandt wird. „Die Angeklagte war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre und 6 Monate alt, befand sich aber von der Entwicklung her näher am Zustand einer Jugendlichen als einer Erwachsenen“, erläuterte der Richter in der Urteilsbegründung. Hätte das Strafmaß für Erwachsene hier Anwendung gefunden, wäre für diesen Tatbestand mindestens eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren fällig gewesen. Das heute fast vierjährige Kind lebt derzeit mit dem Vater zusammen in einer Eltern-Kind-Einrichtung.

Falsche Identität des Chatkontaktes

Auch der damalige Chat-Kontakt konnte mittlerweile ermittelt werden. Der Prozess gegen ihn ist bereits in Hannover gelaufen, die Angeklagte trat als Zeugin auf. Den Mann, den sie dort sah, kannte sie nicht aus den Unterhaltungen. Wie sich herausstellte, war Mike B. unter falschem Namen im Netz unterwegs gewesen.

Von Juliane Staretzek