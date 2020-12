Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Dübener Straße/ Eisenbahnstraße – Verkehrsführung wird nicht geändert

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und dem Stadtrat hat sich die Stadtverwaltung der Prüfung des Verkehrsknotens Eisenbahnstraße/Dübener Straße angenommen. Der Kreuzungsbereich Dübener Straße/ Eisenbahnstraße wird von Radfahrern und Fußgängern zu bestimmten Zeiten stark frequentiert, die Unterführung und zwei Ausfahrten von großen Parkplätzen machen die Sache für manchen manchmal unübersichtlich. Aufgrund mehrerer Anregungen zur Änderung der Verkehrsführung haben Stadtverwaltung und Polizei mögliche verkehrsrechtliche Regelungen und bauliche Maßnahmen geprüft. Doch es wird so bleiben wie es ist, denn eine Einbahnstraßenregelung in der Dübener Straße in Richtung Eisenbahnstraße würde aus Sicht der Polizei eher zu einer erhöhten Gefährdung führen. Und auch die Einrichtung eines Überwegs, einer Verkehrsinsel oder eines Drängelgitters würden nach Facheinschätzungen eher dazu anregen, die Kreuzung ohne weitere Beachtung des Verkehrs zu überqueren. Zudem müssten sie aufgrund der nahen Ausfahrten sehr weit vom Kreuzungsbereich gebaut werden, sodass viele den kurzen Weg wählen würden. Aus Sicht der Fachbehörden sind somit keine Änderungen an der derzeitigen Verkehrsführung angebracht. Die Situation in diesem Kreuzungsbereich ist bereits seit vielen Jahren im Blickpunkt des Polizeireviers, stellt jedoch ausdrücklich keinen Unfallschwerpunkt dar. Aus polizeilicher Sicht regen die Gegebenheiten im Kreuzungsbereich gerade an, besonders achtsam zu sein

Friedrich-Ebert-Straße wird gesperrt

Im Delitzscher Osten muss in dieser Woche die Friedrich-Ebert-Straße voll gesperrt werden. Grund sind Kanalreinigungsarbeiten. Voraussichtlich am Freitag sind die Arbeiten beendet und die Straße kann wieder genutzt werden. Auch die Arbeiten in der Elisabethstraße im Delitzscher Zentrum schreiten voran. Dort soll unter Vollsperrung bis ins Frühjahr hinein ein alter Mischwasserkanal gegen einen größeren getauscht werden.

Mehr als 900 Jahreskarten für Tiergarten verkauft

Der Tiergarten Delitzsch verbucht einen neuen Rekord: In diesem Jahr wurden bereits 925 Jahreskarten verkauft. „Damit zeigt sich, wie sehr die Menschen unseren Tiergarten unterstützen möchten“, so Petra Schwabe, seit vielen Jahren die gute Seele an der Tiergartenkasse und helfende Hand der Tiergartenleitung. Der Tiergarten bleibt ein Erfolgsgarant: 75 850 Gäste haben die Einrichtung in diesem Jahr besucht. Das sind mehr als gute Werte, wenn man bedenkt, dass die sonst täglich geöffnete Freizeiteinrichtung pandemiebedingt nur in acht von zwölf Monaten zugänglich war. Viele Gäste entschieden sich auch zum Kauf des Solidaritätstickets zum Preis von 5 Euro, wovon 1 Euro an den Förderverein des Tiergartens ging. An den Besucherrekord 2019 ist nicht mehr ranzukommen: 84 735 Besucher kamen im vergangenen Jahr, das war ein absoluter Höchstwert. 2018 besuchten 76 312 Menschen den Zoo.

Rackwitz hat bereits 28 Baumpaten

28 Bürger, Firmen und Vereine haben sich in Rackwitz für eine Baumpatenschaft entschieden. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit, die die Aktion „ Rackwitz.pflanzt“ zusammen mit einer Arbeitsgruppe im Frühjahr dieses Jahres auf den Weg gebracht hatte. Für den Spendenbeitrag von 250 Euro kann seither ein Baum mit individueller Widmung erstanden werden. Es können jedoch auch kleinere Summen gespendet werden, die dann für Gemeinschafts-Bäume gesammelt werden. Der offizielle Pflanztermin der ersten Bäume soll im Januar 2021 stattfinden.

Mehr Bauplatz in Zschölkau

Freie Bauplätze sind im Gebiet der Gemeinde Krostitz rar. Auch im Ortsteil Zschölkau. Dabei wird Bauland auch von den Einwohnern gebraucht. Deshalb soll nun eine Außenbereichsfläche zwischen der bestehenden Bebauung und der ehemaligen Kleinbahntrass, dem sogenannten Innenbereich zugeschlagen werden, auf dem gebaut werden kann. Für das circa 3000 Quadratmeter große Areal können die vorhandenen Erschließungsstraßen und -anlagen mitgenutzt werden. Die Beteiligung der Behörden und die öffentlichen Auslegung der Pläne ergaben keine Einwände, der Gemeinderat fasste jetzt den nötigen Satzungsbeschluss.

Von lvz