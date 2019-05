Delitzsch

Nach einer Fahrerflucht in Delitzsch sucht die Polizei Zeugen: Ein unbekannter Autofahrer hatte auf der Verkehrsinsel auf der Bismarckstraße, Höhe Einmündung Eisenbahnstraße, ein Verkehrszeichen demoliert.

Wie die Polizei berichtete, hatte eine Funkstreife am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr den Schaden festgestellt. Der Mast des Verkehrszeichens sei vollständig in Richtung der Bahnüberführung umgeknickt. Am Unfallort wurde neben mehreren Kleinteilen auch ein größeres Kunststoffteil gefunden. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um die Innenverkleidung eines linken Radkastens. Fahr-, Brems- oder Blockierspuren auf dem Asphalt wurden nicht entdeckt.

Unfallhergang rekonstruiert

Aufgrund der Situation vor Ort nimmt die Polizei nun folgenden Unfallhergang an: Der unbekannte Fahrer fuhr mit seinem Pkw auf der Eisenbahnstraße in Richtung Bismarckstraße und wollte nach links in Richtung Eilenburger Chaussee abbiegen. Aufgrund nicht bekannter Ursache folgte der Autofahrer allerdings nicht dem Verlauf des Fahrstreifens. Er kam nach links ab, fuhr auf der Verkehrsinsel gegen den Mast des Verkehrszeichens und knickte dieses in Fahrtrichtung um. Durch den Unfall wurden der Unterboden und der Radlauf der linken Fahrzeugseite beschädigt, die Radkasteninnenverkleidung wurde abgetrennt und blieb am Unfallort zurück. Der Fahrer verließ den Unfallort, ohne die Feststellungen seiner Personalien zu ermöglichen.

Das Auto muss links vorn stark beschädigt sein. Nun fragt die Polizei: Wer hat Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zum genauen Unfallhergang geben? Bei welcher Werkstatt wurde der Pkw zur Reparatur gebracht? Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, 04509 Delitzsch, Telefon 034202/66-100) zu wenden.

Von lvz