Verkehrsverbund bringt Delitzschern Infos ganz persönlich

Die Markise des blauen Transportes ist ausgeklappt, Karten und Flyer sind auf den Stehtischen davor angeordnet. Manuela Schäfer muss am Infomobil des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV), das sie auf dem Delitzscher Roßplatz geparkt hat, nicht lang warten. Am sonnigen Morgen gibt es schnell Passanten, die sich für ihr Angebot interessieren und informieren. Eine der guten Nachrichten, die Manuela Schäfer erklären kann: Die Abo-Angebote sind derzeit hochgestuft. Das heißt zum Beispiel, dass auch die Inhaber der Basis-Tickets an Wochenenden und Feiertagen im gesamten Verbundgebiet fahren können. „Hintergrund ist, dass sie uns in der Corona-Zeit die Treue gehalten haben. Außerdem bleiben viele jetzt auch in der Urlaubszeit in der Region“, erklärt die MDV-Mitarbeiterin.

Neue Handy-Anwendung

Weitere positive Nachricht: Unter anderem dank der Mehrwertsteuer-Senkung im Corona-Konjunkturpaket gibt es beim Verkehrsverbund die für 1. August geplante Tarifanpassung nicht. Auch Nachfragen nach der neuen App, mit der per Smartphone oder Tablet MDV-Fahrplanauskünfte eingeholt und Tickets gebucht werden können, kommen beim Infomobil an. Von Easy.go wird derzeit auf Moovme umgestiegen. Da ist auch zu erklären, warum einiges, was auf der alten App funktionierte, bei der neuen noch nicht geht. Aber generell biete die mehr Möglichkeiten. Und sie wird noch ausgebaut: Rufbusse und verbundraumübergreifende Fahrten sollen über sie gebucht werden können.

Drei bis vier Mal jährlich vor Ort

Manuela Schäfer nimmt ebenso Hinweise und Bedarfsmeldungen entgegen. Sie gibt diese gern weiter, freut sich so helfen zu können. Es sei wichtig, vor Ort zu erfahren, was die Menschen wollen. In Delitzsch herrscht jedenfalls immer ein gewisser Andrang. Hier gibt es die Infos von Mensch zu Mensch und noch etwas entspannter als am Ticketschalter. So gehört der Rossplatz zu den Stationen, die vom blauen Mobil drei bis vier Mal im Jahr angesteuert werden. In Eilenburg und Bad Düben ist es ähnlich.

