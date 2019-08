Delitzsch

Nach einem Fall von Vandalismus sucht nun die Delitzscher Polizei Zeugen. Ereignet habe sich die Tat bereits in der Zeit zwischen Montag, dem 12. August, und Donnerstag, dem 15. August. Damals hatten Unbekannte in der Anna-Zammert-Straße vier Verkehrsschilder mit Pfosten aus der Verankerung im Boden gerissen und auf dem Gelände des Oberen Bahnhofs in Delitzsch abgelegt.

Erheblicher Kraftaufwand

Hierzu sei ein erheblicher Kraftaufwand notwendig, um die Schilder aus dem Erdreich zu ziehen oder zu hebeln, so die Polizei weiter. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von lvz