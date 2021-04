Verlassene Tasche löst Vermisstensuche am Seelhausener See aus

Löbnitz

Diese Stichwörter bei der Alarmierung ließen die Kameraden der Löbnitzer Feuerwehr am Mittwochabend Schlimmes befürchten: Gewässer, vermisste Person, Löbnitz, Hafenstraße Seelhausener See. Einem Spaziergänger, der längere Zeit am Ufer unterwegs war, waren eine herrenlose Tasche und verschiedene Kleidungsstücke aufgefallen. Als er nach über einer Stunde niemanden sah, der zu den Sachen zurückkehrte, wählte er den Notruf. Kameraden der Ortsfeuerwehren Löbnitz und Delitzsch wurden daraufhin zur Einsatzstelle gerufen.

Stand-up-Paddler nähern sich dem Ufer

Doch schon beim Eintreffen der ersten Kräfte näherten sich zwei Stand-up-Paddler dem Ufer. Es stellte sich schnell heraus, dass ihnen die Sachen gehörten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten teils noch auf dem Weg zum See umkehren.

Von lvz