Delitzsch/Wiedemar

Bei Unfällen in der Delitzscher Region sind am Wochenende zwei Menschen verletzt worden. Am Sonntag verunglückte ein Motorradfahrer auf der B 184 Richtung Bitterfeld, Höhe Klärwerk. Gegen 13.45 Uhr kam er mit seiner Maschine von der Straße ab, stürzte und wurde schwer verletzt.

Auto überschlägt sich in Wiesenena

Bereits am Samstagnachmittag gab es einen Unfall in der Hauptstraße in Wiesenena. Ein 55-jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab, das Fahrzeug überschlug sich. Der Mann wurde verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Von lvz