Brinnis/Halle

DNA-Spuren hatten den Anlass gegeben: Vor etwa zwei Wochen, am 4. und 5. März, suchte die Polizeiinspektion Halle erneut mit Hilfe der Inspektion Zentrale Dienste aus Leipzig und dem Delitzscher Revier nach Anne K. in einem Waldstück bei Delitzsch. Die 46-Jährige aus Landsberg (Saalekreis) wird bereits seit September 2019 vermisst.

Wo sind die Autoschlüssel?

Wie Mirko Beine als zuständiger Sachbearbeiter für Langzeitvermisstenfälle im südlichen Sachsen-Anhalt Anfang März in dem als Spröde bekannten Forst erklärte, fand die Suche statt, weil unter anderem bei vorhergehenden Maßnahmen DNA-Anhaftungen gefunden wurden, die von der Frau aus Sachsen-Anhalt stammen. Zudem ergaben sich durch die noch nicht ganz eingesetzte Vegetation größere Chancen, eine Leiche oder weitere Gegenstände zu finden, die auf den Verbleib von Anne K. hindeuten.

Polizisten der Inspektion Zentrale Dienste aus Leipzig und Beamte des Polizeireviers Delitzsch führten die Suche nach Anne K. im Waldgebiet zwischen Brinnis und Spröda Anfang März durch. Quelle: Wolfgang Sens

Wie der Sprecher der Polizeiinspektion Halle (Saale), Alexander Junghans, nun auf LVZ-Anfrage mitteilt, seien die Maßnahmen jedoch erfolglos geblieben. In dem Waldstück seien keine weiteren Hinweise oder Gegenstände gefunden worden, die auf den Verbleib der Vermissten hinweisen oder ihr zuzuordnen sind. Ein Mobiltelefon hatte Anne K. nach den derzeitigen Erkenntnisständen vor 18 Monaten nicht bei sich.

Suche abgeschlossen, Fall bleibt offen

Einen weiteren Anhaltspunkt hatten die zur Fahndung ausgeschriebenen Fahrzeugschlüssel des Skodas gegeben, der am 11. September 2019 am Waldrand bei Brinnis aufgefunden wurde und mit dem Anne K. wohl bis zu dieser Stelle gefahren ist. Eine Vermutung der Polizei war, dass die Schlüssel in einem der umliegenden Fundbüros abgegeben worden sein könnten. Doch auch hier führten die Ermittlungen zu keinem Ergebnis. Wie Junghans erklärt, befinden sich in den Fundbüros der umliegenden Gemeindeverwaltungen keine derartigen Schlüssel.

Anne K. aus dem Saalekreis wird seit dem 6. September 2019 vermisst. Mit diesem Foto wird seither nach ihr gesucht. Anne K. wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,60 Meter groß, kräftige Statur, langes blondes Haar. Zur Bekleidung und zu mitgeführten Gegenständen kann keine genaue Aussage getroffen werden. Vermutlich hat sie aber dunkle Kleidung, dunkle Sandalen und eine ebenfalls dunkle Handtasche getragen.. Quelle: privat

„Nach aktuellem Erkenntnisstand wird es keine weiteren Suchmaßnahmen in diesem Waldstück geben“, sagt der Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall jedoch weiter an. „Vermisstenfälle bleiben mindestens 30 Jahre für die polizeilichen Bearbeitungen offen“, erklärt Junghans.

Wer kann Hinweise geben?

Anne K. wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,60 Meter groß, kräftige Statur, langes blondes Haar. Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Informationen zu ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugen können sich beim Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/446 0 melden.

Von Mathias Schönknecht