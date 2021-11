Vermüllt und verdreckt – Unterer Bahnhof Delitzsch ist Ärgernis für Gäste

Delitzsch

Sie zeige gerne ihre „schöne Heimatstadt“, sagt Heidi Müller, doch den Unteren Bahnhof lasse sie bei ihren Stadtführungen mit Freunden außen vor. Die 59-Jährige sei regelrecht erschrocken gewesen, als sie das Bahnhofsgebäude an der Eisenbahnstraße nach langer Zeit wieder betreten hatte. „Es ist traurig“, sagt Müller, die im Ortsteil Brodau lebt. Wenn sie sich vorstelle, dass Gäste, die mit der Bahn kommen, den Unteren Bahnhof als erstes sehen, schäme sie sich etwas.

Eigentümer: Es wird regelmäßig gereinigt

Ist der äußere Zustand des Bahnhofs noch passabel anzusehen, macht die große Empfangshalle dann schon einen ernüchternden Eindruck: Keine Anzeigetafel, lose Kabel an derWand und viel Müll auf dem Boden. Leere Beutel und Dönerboxen, Plastikbesteck, eine Eiswaffel und Verpackung. An nicht wenigen Stellen klebt der Fußboden. Einen direkten Ansprechpartner, um auf den Zustand hinzuweisen, hat Heidi Müller nicht gefunden. Die Mitarbeiterin im Servicecenter habe nur mit den Schultern gezuckt.

Lesen Sie auch

Eigentümer der Immobilie ist die Aedificia Delitzsch KG (AIEG) und ihr persönlich haftender Gesellschafter Stefan Steinert. Die AIEG ist für das Empfangsgebäude und somit für deren Sauberkeit verantwortlich. Dass diese verdreckt ist, wundert Steinert. Denn es sei ein Unternehmen für die regelmäßige Reinigung beauftragt, zudem müsse die Deutsche Bahn ihrem Reinigungsturnus laut Kategorisierung des Delitzscher Bahnhofs nachkommen, sagt der Eigentümer, der etwa weitere 30 Bahnhöfe in ganz Deutschland besitzt.

„Wenn ich jemanden in meinem Bahnhof erwische, der diesen verdreckt oder zumüllt, werde ich ihn dazu bringen, den Müll mit Besen und Schaufel zu beseitigen“, sagt Steinert. Es müssten auch diejenigen in die Pflicht genommen werden, die den Dreck verursachen, sagt er. Wenn man das Empfangsgebäude wirklich sauber halten will, müsse es zweimal am Tag gereinigt werden. Angesichts der Vielzahl der Menschen, die sich um den Bahnhof aufhalten und hauptsächlich für die Vermüllung verantwortlich sind, sei das nicht zu bezahlen, sagt Steinert.

Deutsche Bahn: Einmal in der Woche wird nass gereinigt

Die Deutsche Bahn sieht sich für das Empfangsgebäude mit Treppen und Rampe auf Anfrage nicht zuständig, da ihr die Immobilie nicht gehöre. Die umliegende „Verkehrsstation Delitzsch unterer Bahnhof“, so wird das übrige Umfeld bei der Bahn geführt, werde einmal in der Woche nass gereinigt und dabei der Müll entsorgt, erklärt Pressesprecher Jörg Bönisch. Die Gleisreinigung erfolge monatlich, eine Feinreinigung zwischen den Gleisen erfolgt zwei Mal im Jahr. Bei Bedarf werde ein mobiles Reinigungsteam nach Delitzsch gesandt, um grobe Verunreinigungen zu beseitigen.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Frage, wie es allgemein mit dem Unteren Bahnhof weitergeht, hält sich Steinert bedeckt. Er stehe weiterhin mit der Volkshochschule des Landkreises Nordsachsen im Gespräch. „Wir hoffen, dass wir das Gebäude zeitnah fertigstellen“, sagt der Eigentümer. Die AIEG ist seit 2017 damit beschäftigt, die Immobilie zu sanieren und umzubauen. Die Volkshochschule sollte längst in die komplette obere Etage eingezogen sein.

Von Mathias Schönknecht