Versuchte räuberische Erpressung in Delitzsch – Polizei sucht Zeugen

Wegen versuchter räuberischer Erpressung in zwei Fällen in Delitzsch sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann und bittet nun die Bevölkerung um Hilfe. Die Tat ereignete sich bereits am 11. Juli 2020.

Der Unbekannte hatte an diesem Tag, um 10 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle in Delitzsch betreten. Aus einer mitgeführten Papiertüte zog er an der Kasse einen pistolenähnlichen Gegenstand und äußerte gegenüber der Angestellten das Wort „Überfall“. Die Frau ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken, woraufhin der Mann die Waffe wieder einsteckte und die Tankstelle verließ.

Mit dem Fahrrad zum Blumenladen

Unmittelbar darauf begab sich der Mann mit einem Fahrrad zu einem nahegelegenen Blumenladen. Nachdem er das Geschäft betreten hatte, zog er erneut den pistolenähnlichen Gegenstand aus der Tüte und verlangte von einer Verkäuferin die Herausgabe von Bargeld. Kurz darauf kam die Ladeninhaberin hinzu, die den Mann aufforderte, das Geschäft zu verlassen. Der Unbekannte folgte schließlich dieser Aufforderung.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Mann. Quelle: Polizei

Trotz umfangreicher Bemühungen seien bisher keine weiterführenden Hinweise gewonnen worden, die zur Identifizierung des Täters führten, so die Polizei, die sich deshalb nun mit dem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit wendet.

Untersetzte Statur, runde Gesichtsform

Beschrieben wird der Mann folgendermaßen: scheinbares Alter 20 bis 25 Jahre; 1,60 bis 1,70 Meter groß; untersetzte Statur; runde Gesichtsform; heller Teint; braune, kurze, dichte, leicht gewellte Haare. Er trug eine Brille mit ovalen Gläsern und dunklem Rahmen. Bekleidet war er mit einem braunen Pullover mit hellen Querstreifen, einer braun-olivgrünen langen Cargo-Hose und dunklen Turnschuhen. Unterwegs war er mit einem roten Damenfahrrad.

Die Polizei fragt nun: Wer erkennt den Mann auf den Bildern oder anhand der Beschreibung? Wer weiß, wo er sich regelmäßig aufhält? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei (Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, Telefon 0341/96646666) zu melden.

