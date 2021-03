Versuchter Mord in Delitzsch-Spröda: Angeklagter sein Schweigen

Delitzsch/Leipzig

Es ist ein Satz, den Nasir T. am dritten Prozesstag immer wieder wiederholt: „Ich kann mich nicht erinnern.“ Nachdem der Pakistani in der Anfang Februar begonnenen Verhandlung am Landgericht Leipzig nichts zur Tat gesagt hat, machte der 26-Jährige nun eine Aussage. Dabei ging es nicht nur um den Abend, an dem er einen Mitbewohner in der Delitzscher Gemeinschaftsunterkunft mit einem Messer angegriffen haben soll, sondern auch um seinen persönlichen Hintergrund. T. muss sich wegen Mordversuchs verantworten.

2014 nach Deutschland eingereist

Die Tat, um die es im Saal 230 an der Leipziger Harkortstraße erneut geht, fand am 20. Juli 2020 in Delitzsch-Spröda statt. Dort soll Nasir T. laut Anklageschrift gegen 18 Uhr einen Mitbewohner attackiert haben. Das Opfer, ein Landsmann des mutmaßlichen Täters, habe laut Staatsanwaltschaft nicht mit dem Angriff auf seinen Brustkorb gerechnet, konnte sich jedoch noch gerade rechtzeitig wegdrehen. Die 20 Zentimeter lange Klinge des rosafarbenen Messers habe das Opfer dennoch am Oberarm getroffen. Der Angeklagte habe während der Tat gesagt, dass er alle Pakistani töten wolle. T. habe sich zum Tatzeitpunkt in einer akuten durch Drogen verursachten Psychose befunden.

Aktuell ist der Angeklagte in der Forensischen Psychiatrie in Arnsdorf bei Dresden untergebracht. Infolge seiner geistigen Verfassung seien laut Staatsanwaltschaft weitere derartige Taten zu erwarten. Der Angeklagte sei daher für die Allgemeinheit gefährlich. Seine Situation beschreibt der Pakistani vor Gericht mit Hilfe eines Dolmetschers als „sehr schwer“. Denn er darf die Einrichtung nicht verlassen.

Er sei als drittes von acht Kindern in Pakistan aufgewachsen, sagt Nasir T. Sein Vater sei früh gestorben. Nach dem Besuch der Schule bis zur 8. Klasse habe er ohne Ausbildung auf dem Bau und als Taxifahrer gearbeitet. 2014 sei er nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten. Er habe ein Bau-Praktikum absolviert, später in einem Geflügelschlachtbetrieb gearbeitet und das Deutsch-Sprachniveau B 1 erlangt, das ihm einfache Gespräche ermöglicht. Er habe eine gültige Duldung.

Forensische Psychiatrie Die Klinik für Forensische Psychiatrie in Arnsdorf ist eine sogenannte 63er-Einrichtung, das heißt, die Unterbringung erfolgt auf der Grundlage des Paragrafen 63 Strafgesetzbuch: „Hat jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB) oder der verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) begangen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.“ Im Zusammenhang mit den Aufgaben der Forensischen Psychiatrie können weitere rechtliche Sachlagen zur Unterbringung, wie beispielsweise die Vorbereitung eines Gutachtens, führen. Nur ein Gericht kann die Unterbringung anordnen und wieder aufheben.

Keine Erinnerung an den Tattag

Erst in Deutschland habe er nach eigenen Angaben mit dem Drogenkonsum begonnen. Dabei habe er vor allem Ecstasy-Tabletten eingenommen oder Crystal geraucht. Wie viel es am Tattag war, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Nasir T. habe die Mengen eingenommen, die er bekommen konnte. Warum es im Juli des Vorjahres zu einer Auseinandersetzung in Delitzsch kam, wisse er ebenfalls nicht mehr. Auch nicht, weswegen er auf einen anderen Pakistani losging und was in den Stunden vor und nach der Tat passiert ist. Das kenne er alles nur von Bildern und aus den Akten. „Es tut mir leid, was passiert ist“, lässt er vom Dolmetscher übersetzen. „Ich bin nicht krank“, sagt T., als es dann darum geht, welche Medikamente er aktuell in der forensischen Klinik bekommt.

Nach einer Terminverschiebung wird am nächsten Verhandlungstag, am 25. März, das psychiatrische Gutachten erwartet.

Von Mathias Schönknecht