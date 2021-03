Verweigern sich Lehrer an Delitzscher Oberschule?

Delitzsch

Die Corona-Krise kostet alle Menschen Nerven. An der Artur-Becker-Schule, baulich und nun scheinbar auch personell am Limit, in Delitzsch scheint das Fass jetzt überzulaufen. Wegen eines hohen Krankenstands ist derzeit der Unterricht nur in Ausnahmen möglich. Die Eltern sprechen von „Verweigerung“ der Lehrer im Zusammenhang mit der Corona-Testpflicht, Infektionssorgen und persönlichen Ängsten.

Zum Krankenstand gab es ein Informationsschreiben der Schule an die Eltern. Darin heißt es, dass in dieser Woche für die Schüler der Klassenstufen fünf bis neun kein Unterricht stattfinden kann. „Weit mehr als die Hälfte des Kollegiums ist erkrankt und damit kein regulärer Präsenzunterricht leistbar“, heißt es unter anderem. Vorrang habe die Prüfungsvorbereitung der Abschlussklassen, sowohl Hauptschule als Realschulbereich – dafür brauche man alle gesunden Lehrer, so das Schreiben.

Eltern sauer

Da auch auf der digitalen Schulplattform kein Unterricht stattfindet, ärgern sich die Eltern und vermuten eine bewusste Protest-Aktion der Lehrer. Dies sei ein Respektverlust gegenüber Schülern und Eltern, „die seit einem Jahr im Homeschooling genügend Opfer gebracht haben“, findet ein Vater.

Schulamt beschwichtigt

Die Schule verweist auf LVZ-Anfrage an das Landesamt für Schule und Bildung. Von dort gibt es eine prompte Antwort. Der Krankenstand an der Artur-Becker-Schule sei aktuell tatsächlich hoch. Das Kollegium umfasst laut Amt 34 Lehrkräfte und 31 davon sind im Unterricht eingesetzt. Es waren 15 (Stand Mittwoch) krank gemeldet. Eine Lehrkraft sollte am Donnerstag wieder in den Dienst zurückkehren, bei neun ende die Krankschreibung am Freitag oder Montag und fünf hätten eine Krankschreibung bis Ende nächster Woche. Zusätzlich haben laut Amt vier Lehrkräfte Atteste zur Befreiung vom Präsenzunterricht aus medizinischen Gründen. Die Situation sei „natürlich sehr ungut“ heißt es. Der Darstellung der Eltern widerspricht man: Es würde keine Anzeichen auf „gezielte oder auf eine wie auch immer abgesprochene Verweigerung“ geben. Man müsse die Krankensituation überstehen. Krankmeldungen sollten nicht angezweifelt werden beziehungsweise nur, wenn ein berechtigter Verdacht vorliegt – in dem Fall gibt es laut Amt keinen Anfangszweifel. Krankheit sei auch nicht sanktionierbar. Wenn Lehrkräfte krank seien, dann könne man nichts machen.

Von Christine Jacob