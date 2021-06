Viele Besucher bei „offener Gartenpforte“ in Delitzsch

Delitzsch

Erdbeeren, Zwiebeln, Möhren und vieles mehr wachsen links, rechts blühen Blumen und in der Mitte des Weges in der Kleingartenanlage „Früh auf“ steht Harald Baber und fachsimpelt mit den Besucherinnen. Trotz der Hitze nutzten diese den Aktionstag „Offene Gartenpforten“ am Sonntag, um sich in den Gärten in und um Delitzsch umzuschauen.

Anregungen für den eigenen Garten

Evelin Scholz und Tochter Katja haben den Weg zu ihm gefunden und sind vor allem auf der Suche nach neuen Ideen für den eigenen Garten. „Wir sind Wiederholungstäter und waren vorige Woche auch in den Eilenburger Gärten unterwegs. Was man selber noch nicht im Garten hat, kann man so gut finden. Außerdem wollen wir heute noch weitere Gärten besuchen, die im Programmheft stehen“, erzählten beide. Für den Gartenbesitzer selber stand der Erfahrungsaustausch mit anderen im Vordergrund und deshalb entschloss er sich, zum ersten Mal seine Parzelle am Aktionstag zu zeigen.

Birgit Reichert zeigte Doris Andrä ( vorn) wie Kinder in der Matschecke im Sand, mit rostigen Töpfen und alten Löffeln Spaß am Spiel im Garten haben können. Quelle: Anke Herold

Aktion zieht immer neue Teilnehmer an

In der Delitzscher Umgebung ist die „Offene Gartenpforte“ bereits sehr etabliert. Jedes Jahr kommen mehr Kleinode dazu. Dieses Jahr waren es insgesamt drei. In Badrina lockte die alte Schmiede und der Garten von Familie Westphal.

Die 15-Jährige Justin Westphal präsentierte ihr eigenen Zeichnungen im Garten ihrer Tante. Quelle: Anke Herold

Birgit Reichert half mit und zeigte wie Kinder in der Matschecke, im Sand, mit rostigen Töpfen und alten Löffeln Spaß am Spiel im Garten haben können, die 15-Jährige Justin Westphal präsentierte ihre eigenen Zeichnungen und die Sitzplätze luden zum Verweilen ein. Der Garten der Stille in Reibitz war bereits das zweite Mal mit von der Partie. „Drei Jahre dauert es etwa, bis sich ein Garten eingewachsen hat“, erklärte Gartenfreundin Ines Pleger zwischen den Wildblumen, die die Tonskulpturen umrahmen. Stefanie Dorn und Ralf Witthaus warteten gemeinsam mit ihr auf die nächsten Gäste in der Oase.

Der Garten der Stille in Reibitz war bereits das zweite Mal mit von der Partie. Quelle: Anke Herold

Mit Vertrauen gärtnern

Erst kürzlich angelegt wurde der Gemeinschaftsgarten in der Dr.-Laue-Straße. In dieser Anlage kann mitmachen, wer sich selbst keinen eigenen Garten anlegen möchte. „Jeder kann dabei sein. Hier lernen die Jungen von den Alten und die Alten profitieren von den Jungen“, erzählte Nick Hartig. Die Ernte werde auf Vertrauensbasis aufgeteilt und er hoffe, an diesem Tag Mitstreiter zu finden. Antje Bresemann könnte eine werden, denn genau aus diesem Grund hat sie den Tag genutzt, um auf dem riesigen Terrain vorbeizuschauen. „Ich selber besitze keinen Garten, könnte mir aber vorstellen, hier mitzumachen. Zumal ich ein Gemüsejunkie bin und es toll finde, wenn man weiß, woher das Gemüse kommt.“

Tag der offenen Gartenpforte. Quelle: Anke Herold

Romantik im barocken Vorgarten

Im Lissaer Pfarrgarten wurden die Besucher von einer wunderschönen Kletterrose im barocken Vorgarten des Pfarrhauses empfangen. Romantisch schlingen sich ihre Ranken der Weinrebe entgegen. Wer dort verweilte, konnte sich an Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken laben, denn das Wetter war am Sonntag eine Herausforderung nicht nur für die Gäste, sondern auch für die insgesamt vierzehn Gartenbesitzer.

Von Anke Herold