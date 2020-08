Hohenossig

Die Maschinen in der Druckgrafik-Werkstatt Hohenossig bestimmen das Bild. Sie zeigen: Es steckt viel Handwerk in der Kunst, die hier entstehen. Es ist wieder Betrieb in der Werkstatt von Jeanette und Reinhard Rössler. So wie immer im August beim Sächsischen Druckgrafik Symposion? Gilt ein „wie immer“ in Corona-Zeiten und wenn wegen des Kita-Anbaus nebenan räumlich umdisponiert werden muss?

Nun kommen in jedem Jahr andere Künstler zusammen, die hier vier Wochen zusammen arbeiten und leben. In diesem Jahr überwiegt die Zahl der Wiederholer. Für mehr Abstand sind vier statt fünf Teilnehmer dabei. Sarah Deibele hat den Vergleich: „Ich bin erstaunt, dass wir so gut arbeiten können“, stellt sie fest, während sie eine neue Lackschicht auf die Kupferplatte auflegt. Sie spürt der Faszination der vom Menschen umgestalteten Natur nach.

Tänzerinnen

„Ich genieße das nach dieser ernsten Corona-Zeit“, sagt Susanne Smajić aus Konstanz. Sie wurde für einen Künstler aus Riga ins Team eingewechselt, der wegen einer Verletzung am Fuß nicht reisen kann. Sie ist gerne nachgerückt, hat sich kurzfristig den August freigeschaufelt. Die 47-Jährige freut sich über den Austausch, über die Möglichkeit, die Arbeit der anderen mitzuverfolgen, zu erleben, wie sie vorgehen. Gerade macht Jeanette Rössler erste Arbeiten von ihr zum Pressen bereit: Tänzerinnen in Bewegung.

Bei Chris van der Vekens ist es eine Hütte aus dünnen Holzstämmen, die Kinder in einem Waldstück gebaut haben. Die Arbeit des Mannes aus Antwerpen verbindet sich so mit dem Thema Schutz, aber auch mit der menschlichen Fähigkeit, sich Räume zu eigen zu machen. In der ersten Woche ist alles Experiment. Aber das sei schon ein Status, mit dem er zufrieden ist, so der 50-Jährige. Die Oberfläche der Metallplatten kann immer wieder überarbeitet werden. Dank des Drucks bleibt aber der Zwischenschritt als Kunstwerk erhalten.

Figürliches und Wolkensuppe

Robert Schmiedel indessen gehörte in den vergangenen Jahren mit zu den Druckern, der die Arbeiten der Künstler aufs Papier bannte. Er hatte die Rösslers unterstützt. Diesmal ist er als Künstler da. „Vorteil ist, dass ich die Abläufe alle kenne. Lustig ist, dass ich mich immer ein bisschen als helfende Hand der anderen sehe“, beschreibt er seinen Status. Er macht sich gerade locker, indem er die Vielgestaltigkeit von Wolken in Linien bannt. „In diesem Jahr zeigten sie sich mit besonderer Fulminanz.“ Das hatte ihn schon beim Urlaub in Mecklenburg gefesselt. Auch der Blick in den Himmel über Hohenossig gab in den vergangenen Tagen immer wieder Inspiration. Nur am Montag machte sich eine ungestalte Wolkensuppe breit. Für seine Arbeiten aber prognostiziert der 48-Jährige aus Leipzig: „Es wird in den kommenden Tagen figürlicher.“

Von Heike Liesaus