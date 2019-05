Delitzsch

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 183 a wurden am Donnerstagabend vier Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 20 Uhr ein 18 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW Golf von Reibitz nach Delitzsch unterwegs. In einer Rechtskurve sei er jedoch in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Volvo zusammengestoßen.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der VW-Fahrer, seine ebenfalls 18 Jahre alte Mitfahrerin sowie die 48 Jahre alte Volvo-Fahrerin und ein 14-jähriger Insasse, der sich ebenfalls im Volvo befand, erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäusern ambulant behandelt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch nicht bekannt. Gegen den 18-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter.

Von lvz