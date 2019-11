Delitzsch/Leipzig

Vier Menschen sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 184 bei Brodau (Kreis Nordsachsen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen gegen 15.15 Uhr zwei Autos aus frontal zusammen. Die Straße wurde daraufhin voll gesperrt.

Unfall in Brodau am 8. November 2019 Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Der Zusammenstoß ereignete sich in einer Kurve nördlich des Orts in Richtung Delitzsch, in der sich vor allem bei regennasser Fahrbahn immer wieder Unfälle ereignen. Wie ein Polizeisprecher am Abend sagte, sei die 49 Jahre Fahrerin eines Mercedes in Richtung Delitzsch unterwegs gewesen und aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Zusammenstoß wurden sie, ihre 70 und 67 Jahre alte Beifahrerinnen sowie der 62 Jahre alte Fahrer des anderen Autos schwer verletzt.

Die B184 war bis 18.25 Uhr zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt.

Von nöß