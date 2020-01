Vier Tonnen Silvestermüll in Delitzsch

Delitzsch

Das ging fix. Bereits am Neujahrstag waren große Teile der Straßen in der Delitzscher Innenstadt sauber. Von den Spuren der Vornacht, von Böllern und Raketen war nicht mehr all zu viel zu sehen. Kein Vergleich zu dem Bild, dass sich noch kurz nach Mitternacht geboten hatte.

13 Mitarbeiter und sieben Fahrzeuge

Hinter den auffällig und beinah schon selbstverständlich hingenommenen aufgeräumten Straßen steckt die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) – und eine hohe Arbeitsleistung.

Die Delitzscher Straßen sind nach dem Jahreswechsel von 2019 zu 2020 auffällig sauber. Nur hier und da sind noch Spuren der Silvesternacht sichtbar. Quelle: Mathias Schönknecht

Mittlerweile sind nur noch Reste der Silvesternacht zu sehen. Hier und da, meist wo parkende Fahrzeuge den Müll verdecken, sind sie erkennbar. Wie Rathaussprecher Christian Maurer mitteilt, waren bereits am 1. Januar ab 8 Uhr 13 SGD-Mitarbeiter mit fünf Fahrzeugen und zwei Kehrmaschinen im Einsatz. Nach ihrer Einschätzung habe es mehr Böllermüll als im Vorjahr gegeben, teilt Maurer mit. Circa vier Tonnen kamen so in der Silvesternacht zusammen. Den gesamten Dreck der Feiernden zu beseitigen nahm laut Stadtverwaltung am Neujahrstag den Zeitraum zwischen 8 und 12 Uhr in Anspruch. Die Restberäumung erfolgte dann am 2. und 3. Januar, jeweils in sieben Arbeitsstunden.

An vier Plätzen häufte sich das Müllaufkommen

An einigen Delitzscher Plätzen häufte sich das Müllaufkommen: Wie die SGD mitteilt, wurde besonders auf dem Markt, dem Roßplatz, am Bürgerhaus und in der Bitterfelder Straße der meiste Müll verursacht.

Von Mathias Schönknecht