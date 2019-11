Delitzsch/Leipzig

Vier Menschen sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 184 bei Brodau (Kreis Nordsachsen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen gegen 15.20 Uhr zwei Autos aus noch unbekannter Ursache zusammen. Die Straße wurde daraufhin voll gesperrt.

„Die Unfallaufnahme läuft noch“, sagte ein Polizeisprecher am späten Nachmittag. Wann die Straße wieder frei ist, konnte er nicht sagen. Details zum Unfallhergang und den Verletzten sind ebenfalls noch nicht bekannt. Der Zusammenstoß ereignete sich in einer Kurve nördlich des Orts in Richtung Delitzsch.

Von nöß