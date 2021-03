Der 26-jähriger Nasir T. steht seit Anfang Februar wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Leipzig. Der Pakistani soll in der Gemeinschaftsunterkunft in Delitzsch-Spröda einen Mitbewohner mit einem Messer attackiert haben. Am vierten Verhandlungstag sagte nun ein Zeuge der Tat aus. Von dem Geschädigten fehlt dagegen jede Spur.