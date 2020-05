Volker Tiefensee feiert 30 Jahre im Bürgermeister-Amt

Wölkau/Badrina

Mindestens in Sachen Körpergröße ist er der längste Bürgermeister der Region: Zwo-Meter-Mann Volker Tiefensee ist jetzt 30 Jahre im Amt. Er ist und bleibt vor allem ein Unikat, das polarisiert und von vielen sehr geschätzt wird.

Mit 33 Jahren Bürgermeister geworden

Der Gemeinderat Badrina hatte am 29. Mai 1990 den damals 33 Jahre alten Melker zum Bürgermeister gewählt. Dienstantritt war am 1. Juni. Badrina wurde Teil der Gemeinde Schönwölkau, Volker Tiefensee wurde 1995 damit zum Bürgermeister dieser „Großgemeinde“. Und er wurde immer wieder gewählt, obwohl es Gegenkandidaten gab. Seit 2009 ist er ehrenamtlicher Bürgermeister. Von 2009 bis 2019 saß er für die CDU im Landtag. Er ist Verbandsvorsitzender des Abwasserzweckverbands Unteres Leinetal.

Mitarbeiterinnen voll des Lobes

Volker Tiefensee hat seine Fehler und er macht Fehler. Zu seinem Amt gehört es, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Eines aber kann man ihm nicht vorwerfen: ein Politiker wie all die anderen zu sein. Volker Tiefensee ist vor allem Mensch, sagen Weggefährten und seine engsten Mitarbeiterinnen. Er ist nahbar und er setzt sich mit Leib und Seele für seine Dörfer und seine Leute ein. Das belegt unter anderem die Tatsache, dass er in unzähligen Vereinen aktiv ist, so Projekte als Privatmann unterstützt.

Im Einteiler mischt der Bürgermeister auch beim Schweinebrühtrogrennen mit (Archivbild). Quelle: Volkmar Heinz LVZ

Volker Tiefensee nimmt sich selbst nicht zu ernst

Volker Tiefensee ist nicht eitel: Beim Schweinebrühtrogrennen Badrina steigt er im gestreiften Badeanzug Modell „Aus Uropas Zeiten“ in die Untiefen des Dorfteichs. Als es darum ging, dass im Gemeinde- und Schulgebäude mehr Platz für die Grundschüler geschaffen werden muss, wäre er ohne mit der Wimper zu zucken in den Keller gezogen. Gelobt wird auch, dass er Verantwortung abgeben kann, Fehler zugibt, nicht nachtragend ist, für alle Fragen bereit steht und immer ein offenes Ohr hat – zu jeder Uhrzeit. Dienst nach Vorschrift ist nicht die Sache Volker Tiefensees, auch jetzt nicht, wo er ohne Landtag und aus Rücksicht auf seine Gesundheit eigentlich etwas kürzer treten wollte.

Großzügiger Mann

Über das Privatleben des 63-Jährigen ist nicht viel bekannt. Frau und Familie hat der Bürgermeister nicht. Eine Tatsache, die er auch gerne mal als Begründung für Spenden nennt. Manches in Schönwölkau kommt aus der Brieftasche des Bürgermeisters, dabei hat er vor allem Kinder im Blick. So hat er schon für Spielgeräte oder die Fußballtore auf dem Hof der Gellert-Grundschule sein privates Geld gegeben.

Volker Tiefensee wollte mit seinem Skoda am liebsten die Marke von 1 Million Kilometer knacken (Archivbild). Quelle: Christine Jacob

Leidenschaftlicher Pfeifenraucher

Volker Tiefensee lebt sparsam und bodenständig, legendär wurde sein Skoda, den er fast 650 000 Kilometer lang fuhr und sich dann wieder einen Gebrauchtwagen holte, den er mit Werbung für seine Gemeinde beklebte. Nur eines sollte man unterlassen: Volker Tiefensee drauf hinweisen, dass die Scheiben seines geparkten Autos halb runtergelassen sind – das muss so sein, der leidenschaftliche Pfeifenraucher lüftet und will damit nicht genervt werden.

Von Christine Jacob