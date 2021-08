Löbnitz/Delitzsch

Der Abschied lief zumindest für Löbnitz in Raten, aber nun ist er auch endgültig: Diese Filiale der Volksbank Delitzsch schließt zum 30. September. „Wir haben die Kunden per Anschreiben darüber informiert“, erklärt Vorstand Lars Plotzki. Die Information über die Schließung der Landfilialen hatte Ende des vorigen Jahres schon einmal für Aufregung gesorgt. Die Zweigsstellen in Zwochau, Krostitz und Hohenprießnitz waren tatsächlich wie geplant außer Betrieb gegangen. Daran konnten auch die Unterschriftensammlungen, bei denen Tausende ihren Namen auf die Listen setzten, nichts ändern.

Nur in Löbnitz hatte es einen Aufschub für die Automaten-Station gegeben. Der Status sollte für die Zeit der Corona-Beschränkungen gelten. Nun sind die Beschränkungen der Pandemie zwar nicht aus der Welt. Nach den Lockerungen in den vergangenen Wochen sind mit steigenden Inzidenz-Zahlen erneute Beschränkungen in Sicht. Dennoch wird der Schlussstrich gezogen. In den zurückliegenden Monaten habe sich das Nutzungsverhalten nicht geändert. „Der Trend geht nach wie vor weiter nach unten“, umreißt Plotzki die Lage. Es habe selbst in der Zeit der Proteste gegen die Schließung keine kurzfristige Änderung an dieser Abwärtsbewegung gegeben.

Wenn weniger Menschen die Filiale frequentieren, verschärft sich das Missverhältnis zwischen Aufwand und Nutzen. Auf der anderen Seite wird der Betrieb der Automaten-Station teurer, weil unter anderem die Sicherheitsaufwendungen höher werden. Die Land-Zweigstellen waren schon lange nicht effizient, waren zu Lasten anderer Bereiche erhalten worden. Aber der Kostendruck steigt generell. Die Volksbank Delitzsch hatte die Filialen lange in der Hoffnung erhalten, dass sich die Gesamtsituation bessert.

Persönliche Ansprechpartner

Viele Kundinnen und Kunden heben inzwischen Geld beim Einkauf im Supermarkt ab. Das ist auch in Löbnitz möglich und wird genutzt. Und persönliche Ansprechpartner für Bankgeschäfte sind immer noch in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben zu finden. Dabei werde sogar personell erweitert, betont Plotzki: „Wir beginnen wieder mit der Ausbildung. Wir haben drei neue Auszubildende eingestellt.“

Die Gemeinde Löbnitz sei in den vergangenen Monaten mit der Volksbank in Verbindung gewesen, habe sich intensiv um den Erhalt bemüht, so Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU). „Ich sehe nun keine Möglichkeit mehr. Es waren verschiedene Varianten im Gespräch, die alle nicht umsetzbar waren. Wir bedauern die Schließung außerordentlich. Doch gegen die wirtschaftlichen Gründe ist nichts zu machen.“

Leere Filialen werden vermietet oder verkauft

Ein Teil der nun leerstehenden Immobilien hat Nutzer gefunden. Die Filiale in Zwochau soll gewerblich genutzt werden. Die Zustimmung der Gemeinde ist noch nötig. In Löbnitz soll Dienstleistungsgewerbe auf der Fläche einziehen. Die Immobilie in Krostitz ist an eine Privatperson veräußert. Die ehemalige Zweigstelle in Hohenprießnitz steht noch zum Verkauf.

Von Heike Liesaus