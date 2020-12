Volksbank-Schließungen rund um Delitzsch: kurzer Aufschub für Löbnitz

Delitzsch

2000 Unterschriften wurden gesammelt und abgegeben. Lokalpolitiker versuchten, ihr Veto geltend zu machen. Doch es hat nicht viel geändert: Zum Jahresende schließen die Zweigstellen der Volksbank Delitzsch in Zwochau, Krostitz und Hohenprießnitz. Nur für Löbnitz gibt es eine Aussetzung. Die SB-Automaten sollen bleiben, so lange die Corona-Beschränkungen gelten. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das auch noch über den 10. Januar hinaus so sein wird“, erklärt Vorstand Lars Plotzki.

Schwere Entscheidung

Anfang Dezember hatte die Volksbank Delitzsch die Kunden in der ländlichen Zweigstellen über die Schließungsabsicht informiert. Plotzki betont im Gespräch mit der LVZ nochmals: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Bank hat sich seit längerem damit befasst, und auch in den vergangenen Tagen wurden die Zahlen nochmals analysiert: Die geringe Nutzung in der Corona-Zeit hat ein grundsätzliches Problem verschärft.“ Allein an einem der Standorte sei die Zahl der Überweisungen um 60 Prozent zurückgegangen. Plotzki will und kann keine konkreten Zahlen nennen, aber das Sicherheitsthema schlage zu buche, die Ver- und Entsorgung, die gewährleistet werden muss. Die Zweigstellen seien mit der Hoffnung, dass das irgendwann besser wird, erhalten worden.

Die Volksbank Delitzsch kämpft mit der Niedrigzinspolitik. Es wird Geld in Supermärkten abgehoben oder bargeldlos bezahlt, vielfach Online-Banking genutzt. Die Volksbank stehe zwar gut da, aber trotzdem unter Druck der Konkurrenz. „Die Genossenschaft soll für alle da sein, aber nicht alle Leistungen werden bei uns in Anspruch genommen. Die Global Player haben ganz andere Kosten, da sie das Zweigstellennetz nicht unterhalten, nicht mehr vor Ort sind, oder es nie waren.“ Die Zweigstellen seien schon lange nicht effizient, aber erhalten worden in der Hoffnung, dass sich die Gesamtsituation bessert. Das sei aber nicht absehbar.

3 Prozent Dividende

Aber wie geht es zusammen, dass 3 Prozent Dividende, an die 8000 Mitglieder ausgeschüttet werden konnten? Die Empfehlung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( Bafin), nichts auszuschütten, galt bis Oktober. Für die Ausschüttungsgenehmigung sei eine solide Eigenkapitaldeckung und ein Konzept nötig gewesen, wie Corona insgesamt gut zu überstehen ist. Beide Voraussetzungen wurden erbracht. Zudem beziehe sich die Dividende auf das coronafreie Jahr 2019.

Soziales Umfeld

Das Problem, das gerade betagtere Menschen auf dem Land nun haben werden, um an Bargeld zu gelangen, wolle er nicht bagatellisieren. „Alles kann nicht abgedeckt werden“, muss Plotzki zugeben. Da sei auf das soziale Umfeld zu hoffen, dass es auch ermöglicht, dass die Senioren zum Arzt, zum Einkaufen in die Stadt kommen.

Enttäuschung bei Bürgerinitiativen

Enttäuschte Reaktion bei den Initiatoren der Unterschriftensammlungen: In Löbnitz und Umgebung waren 1200 in Krostitz 350 zusammengekommen. „Wir sind nicht erfreut“, so SPD-Gemeinderat Heiko Wittig aus Löbnitz. „Wir wurden trotz aller Bemühungen nicht kontaktiert. So kann man nicht mit den Leuten umgehen.“ In Zwochau und Umgebung kamen 340 Unterschriften zusammen. Dort war die 85-jährige Sigrid Haedicke Initiatorin. „Ich hoffe trotz allem, dass das etwas bewirkt.“ Mitstreiter und Ortschaftsrat Jürgen Schladitz: „Alle Politiker sprechen von der Stärkung des ländlichen Raums. Aber Breitbandausbau ist auch für die Zukunft nicht alles.“

