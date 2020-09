Volkshochschule Nordsachsen startet in neues Semester

Eilenburg

Volkshochschul-Leiter Norbert Morch machte relativ zu Beginn der Pressekonferenz am Dienstag schon klar: „Wir wurden ins kalte Wasser geschmissen.“ Damit bezieht er sich auf die Auswirkungen des Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie, währenddessen die Schule nicht betreten werden durfte. Allerdings ist er deswegen keineswegs ernüchtert, schließlich sei schon vor der Pandemie damit begonnen worden, sich langsam in das Konzept des Online-Learnings einzuarbeiten. „Wir waren auf dem Weg zur Digitalisierung, Corona hat uns den Schubs gegeben.“

Zweigeteilter Unterricht mit blended learning

Norbert Morch sagt aber auch: „Ich denke, das ist das, was uns auszeichnet: Der Kontakt mit den Menschen.“ Um den Kontakt zwischen den Dozierenden und den Teilnehmerinnen sowie Teilnehmern der Kurse somit auch während der Corona-Pandemie in angemessenem Rahmen zu ermöglichen, wurde von der Volkshochschule das Konzept des blended learning entwickelt.

Ein Kurs, der im blended learning angeboten wird, findet teilweise digital und zeitlich unabhängig, teilweise normal im Klassenzimmer statt. Dabei werden die Aufgaben, die normalerweise in der Schule gemacht werden, zuhause erledigt und das Klassenzimmer dient primär zur Übung.

Die aus Texas stammende Christel Guillory hat einen solchen Kurs bereits letztes Semester geleitet und beschreibt den Ablauf wie folgt: Nach dem Lernen daheim „kommen wir mit den Erfahrungen in den Unterricht und wir können den Unterricht nutzen, um uns zu verständigen, um das Gelernte zu vertiefen.“

Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer scheint dabei recht einheitlich ausgefallen zu sein: „Denen hat das so gut gefallen, die wollten keine Sommerferien haben.“

Auch Selbstkritik und Verbesserung notwendig

Trotz der guten Nachrichten, die das letzte Semester mit sich brachte, gibt es auch Anlass zu Selbstkritik sowie die Notwenigkeit der Verbesserung. So fiel es der Volkshochschule laut Leiter Morch auf die Füße, dass bis zum Zeitpunkt des Lockdowns noch keine fertigen Online-Konzepte zur Verfügung standen. Außerdem sei der Aufwand unterschätzt worden, der nötig war, um die Dozierenden beim Erlernen des Konferenztools und der zum Online-Unterricht genutzten Cloud zu betreuen.

Daher wird einer der für dieses Semester geplanten Kurse den Titel „Einführung in das digitale Unterrichten“ tragen. Der ebenfalls von Christel Guillory im blended learning angebotene Unterricht richtet sich an erster Stelle an Lehrkräfte und Dozenten, die mit den Prinzipien des digitalen Lehrens vertraut gemacht werden sollen.

Von Tobias Wagner