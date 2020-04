Volkshochschule in Delitzsch bietet jetzt Online-Kurse an

Delitzsch

Für Sylke Frommolt ist das nichts Neues: Sie steht nun auch für das Angebot der Volkshochschule „Zuhause aktiv bleiben, der Online-Kurs zur Stärkung des Rückens“ bereit. Die sportliche Zwochauerin hat bereits Erfahrung mit dem Lehrangebot ohne direktes Gegenüber, seitdem es die Corona-Kontaktverbote gibt. Sie agiert als Personal-Trainerin, Ernährungsberaterin und Dozentin auch jetzt schon online. „Aber bisher im kleineren Kreis“, sagt sie.

Während das normale Kursangebot der Volkshochschule Nordsachsen aufgrund der Corona-Bestimmungen eingestellt ist, wird nun versucht, mit ersten Online-Angeboten an die Wissbegierigen zu kommen. Allerdings haben diese noch nicht so schnell reagiert. Die Rückenstärkung wurde schon einmal verschoben. Ebenso der Kurs, der fürs Tabellenkalkulations-Programm Excel fit macht.

Anzeige

Teilnehmer können weltweit mitmachen

Sylke Frommolt sieht in Handhabung und Technik kein Problem. „Am Anfang kann ich das auch mit den Kursteilnehmern gemeinsam einrichten.“ Sie selbst hat ein kleines Fitness-Studio im Haus, von dem aus sie die Kurse halten, die Übungen vorführen kann. Falls dessen Lage im Keller die Internet-Verbindung stört, „ziehe ich halt ins Musikzimmer um. Eine Matte lässt sich überall hinlegen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Auch die Teilnehmer können nun überall mitüben und das sogar weltweit. „Es ist zu beachten, dass die technischen Voraussetzungen stimmen“, erklärt Sophie Radke, pädagogische Mitarbeiterin der VHS in Delitzsch, die an der Organisation des Angebots beteiligt war. Schnelles Internet ist unerlässlich. Für die Kommunikation ist es wichtig, dass PC, Laptop oder Tablet Mikrofon und Kamera haben, um kommunizieren zu können. Und allein mit dem kleinen Smartphone-Bildschirm wird’s sicher schwierig, sportlichen Übungen zu folgen.

Uwe Vetterlein macht auch sonst an der VHS Delitzsch fit fürs Digitale. Nun bietet er einen Excel-Kurs online an. Quelle: Heike Liesaus

„Generell fällt es nicht leicht, ein Online-Angebot so schnell auf die Beine zu stellen“, schätzt Norbert Morch, Leiter der VHS Nordsachsen, ein. Sowohl Dozenten als auch Teilnehmer müssen Kenntnisse und technische Möglichkeiten mitbringen. In Oschatz war der Start zweier Kurse mangels Teilnehmer schon gescheitert. Bei einigen Lehrgängen wiederum hat es geklappt, sie aus dem laufenden Betrieb online weiterzuführen. Da traf es sich zum Beispiel gut, dass ein Englisch-Kurs, der generell in Eilenburg läuft, bereits als Online-Pilotprojekt vorbereitet war und nun weitergeführt werden kann. In Schkeuditz schaffte es eine Dozentin gemeinsam mit ihren Schülern, ihren Kurs in den Online-Modus zu transferieren.

Holpriger Weg zur Zielgruppe

Am 12. Mai soll „Yoga am Morgen – Entspannt in den Tag“ starten. Webinare, das sind populär-wissenschaftliche Online-Vorträge sind geplant, auch die Veranstaltungsreihe „Kontrovers vor Ort“ soll ins Netz gehen. Noch sieht die Gestaltung auf der VHS-Website eher holprig aus. Noch ist der Weg zur Zielgruppe nicht wirklich gefunden. Eröffnen sich jedoch auch neue Perspektiven für die Zeiten nach Corona? „Wir werden auch künftig keine Online-Schule sein“, stellt Norbert Morch fest. „Aber wir wollen auch nach der Corona-Krise unser Online-Angebot erweitern. Mit der Plattform vhs.cloude haben wir die Möglichkeit, einiges ins Rollen zu bringen.“

Anmeldung und Information unter: www.vhs-nordsachsen.de, individuelle telefonische Beratung unter 034202 75112.

Von Heike Liesaus