Volkssolidarität Delitzsch: Treff geschlossen, neuer Chef  gefunden

Die Begegnungsstätte der Volkssolidarität hat derzeit wieder ihre Funktion als Treff für Jung und Alt eingebüßt. Sie ist aufgrund der Corona-Beschränkungen erneut geschlossen. Aber es gibt auch freudige Entwicklungen: Mit dem Vermerk „ab 1.1.2022“ steht der Name eines neuen Geschäftsführers im Impressum des Verbandes: Andrej Heim soll im neuen Jahr sein Amt antreten. „Ein großer Lichtblick“, freut sich Silke Lenz, die Leiterin für Finanzen/ Controlling, die gemeinsam mit der pädagogischen Leiterin für die Kindertagesstätten und Hilfen zur Erziehung, als Stellvertreterin fungierte.

Fast ein Jahr lang mussten die Aufgaben in der Verwaltung des Verbandes der Volkssoldidarität Nordsachsen, der in der Villa am Wallgraben Delitzsch seinen Sitz hat, irgendwie mit bewältigt werden.

Der künftige Mann an der Spitze war über zehn Jahre lang Verwaltungsleiter bei einem anderen großen Wohlfahrtsträger. Er bringt also viele Erfahrungen aus leitender Funktion mit. Die sind im Verband der Volkssolidarität Nordsachsen einfach nötig, denn inzwischen hat dieser fast 200 feste Mitarbeitende. Dazu kommen noch die vielen Ehrenamtlichen. Und der Verband wächst weiter: In Dölzig ist ein Hortneubau entstanden, in dem zusätzlich zu den bisher 80 weitere 50 Kinder betreut werden können. Damit sind auch Neueinstellungen verbunden.

„In den Kindertagesstätten haben wir jetzt eingeschränkten Regelbetrieb“, erklärt Silke Lenz. Die Delitzscher Begegnungsstätte wurde geschlossen, als es die Überlastungsanzeigen aus den Krankenhäusern gab. „Wir konnten ein Offenhalten gegenüber unseren Besuchern einfach nicht mehr verantworten.“ Wie schon im vorigen Jahr kann es keine Weihnachtsfeier geben. Die Verbindungen zu den Mitgliedern werden nun von den Ortsgruppenleitern aufrecht erhalten. Gerade dieser Tage wurden Weihnachtstüten gepackt, die nun verteilt werden.

