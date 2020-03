Die Corona-Krise verändert auch den Alltag in den Pflegeheimen im Landkreis Nordsachsen. Denn Senioren sind die wohl am meisten gefährdete Bevölkerungsgruppe. Wir haben einmal in Einrichtungen in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben, Wermsdorf, Dahlen, Mügeln und Rackwitz nachgefragt, wie dort mit der Bedrohung umgegangen wird.