Volkssolidarität Nordsachsen hat neuen Geschäftsführer

Delitzsch

Die dienstälteste Geschäftsführerin aller in Delitzsch ansässigen Wohlfahrtsverbände soll am 26. März verabschiedet werden. Anke Thiedmann, bisher Chefin des Kreisverbandes der Volkssolidarität Nordsachsen, begibt sich in den Ruhestand. Seit Beginn des Jahres arbeitet ihr Nachfolger nun schon parallel mit. Frank Neuhaus kommt aus Leipzig und ist Jurist. Er hat in den vergangenen Jahren als juristischer Berater im sächsischen Landtag gearbeitet und suchte nun ein neues Betätigungsfeld. Er fand es über die Stellenanzeige in der LVZ. Ein Volltreffer für beide Seiten.

Mehr bewegen

Nun pendelt er nach Delitzsch und nicht mehr in die Landeshauptstadt. „Und hier lässt sich für mich vielleicht mehr bewegen“, stellt er fest. Der Verband, der in der Region Schkeuditz, Delitzsch, Eilenburg wirkt und seinen Sitz in Delitzsch hat, betreut Menschen in vielen Lebenslagen, Alt und Jung. Er betreibt Kitas und Begegnungsstätten. Frank Neuhaus hat die Einrichtungen des Verbandes besucht. Besonders aber war er vom Kinder- und Jugendheim „Gutshaus Biesen“ und der heilpädagogischen Wohngruppe Biesener Bogen beeindruckt. „Das kannte ich vorher nicht“, so der 45-jährige Vater zweier Kinder. „Die Einrichtung in Biesen gibt Kindern ein Zuhause, die zumindest für gewisse Zeit nicht in ihren eigenen Familien leben können. Es hat mich sehr berührt, wie die Pädagoginnen dort tätig werden und daran arbeiten, familiären Ersatz zu schaffen, bei Kindern mit solch problematischem Hintergrund ist das eine enorme Aufgabe.“

Herausforderungen

Die Leistungen die der Verband da erbringe, könnten gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. So könne nicht alles unter Kostengesichtspunkten betrachtet werden. „Dennoch ist es ein Spagat, den wir bisher meistern mussten und die Herausforderungen werden größer“, stellt Anke Thiedmann fest.

Frühe Verbindungen

Frank Neuhaus ist auf besondere Art mit der Volkssolidarität verbunden, die vor 75 Jahren gegründet wurde, um soziale Nöte nach dem Weltkrieg zu lindern. Seine Großmutter war Gründungsmitglied in Leipzig. „Und ich habe schon als Kind mit ihr Mitgliedsbeiträge eingesammelt.“ In Kulturprogramme sei er damals auch vor Seniorengruppen „als Vortragskünstler“ eingebunden worden, erinnert er sich augenzwinkernd: „Mit der Triola.“

Von Heike Liesaus