Brodau/Delitzsch

Die B 184 wird in Kürze voll gesperrt, um am Abzweig Brodau eine Linksabbiegespur einzurichten. Oliver Kahlo, Betreiber des Eier-Automaten im Delitzscher Ortsteil, ist dennoch gefrustet.

Vollsperrung ausgerechnet zum Ostergeschäft

Für das kleine Unternehmen „Rackwitzer Landei“, das Kahlo seit fünf Jahren nebenberuflich betreibt, kommt diese Vollsperrung zur Unzeit. Ausgerechnet in der Osterzeit ist die Zufahrt zum Eier-Automaten gesperrt. Dabei hatten sie extra noch Eier-Likör, Nudeln und andere Leckereien vorbereitet und die 625 Mitarbeiterinnen – so nennt Kahlo die Hühner – haben gut gelegt. „Wir haben richtig Gas gegeben fürs Ostergeschäft“, sagt der Rackwitzer.

Vollsperrung ab 11. April

Das für den Bau verantwortliche Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat Freitag eine Pressemitteilung versendet. Die kleine gute Nachricht darin: Anders als zunächst kommuniziert, erfolgen die Arbeiten erst ab dem 11. April unter Vollsperrung. Ab Mitte nächster Woche sind vorbereitende Leistungen vorgesehen. Die Arbeiten für die Linksabbiegespur erstrecken sich über etwa 200 Meter und kosten rund 400 000 Euro. Das Bauvorhaben könne aufgrund der Platzverhältnisse zum Schutz des Baustellenbereiches nur unter Vollsperrung realisiert werden, teilt das Lasuv mit.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umleitung ist weiträumig

Die Umleitung der B 184 erfolgt von Leipzig über die B 2 bis Krostitz und die S 4 bis Delitzsch zur B 184. Die Gegenrichtung wird in Delitzsch von der B 184 über die K 7442 (Stadtring), S 4 Krostitz und B 2 bis zur B 184 und vom westlichen Stadtring über die S 2 Zwochau und S 1 Grebehna, Radefeld in Richtung Leipzig geführt.

Eier-Automat auch in Rackwitz

„Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt, mich vorzubereiten“, so Kahlo. Zwar steht der Kleinunternehmer voll dahinter, dass die Linksabbiegespur nach Brodau kommt, doch ärgerlich bleibt die Situation für ihn und andere Gewerbetreibende sowie Anwohnende. „Das Vorhaben kann voraussichtlich im Juli fertiggestellt werden“, heißt es vom Lasuv zur Baustelle.

Bis dahin will Kahlo auch an der eigentlichen Produktions- und Wohnstätte in der Rackwitzer Salzstraße einen zweiten Eier-Automaten betreiben. Der soll genau wie der in Brodau von 6 bis 22 Uhr zugänglich sein. Der Automat im Werbeliner Weg Brodau wird ebenfalls weiter bestückt.

Von Christine Jacob