Hohenossig

Ab Montag müssen sich auch Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer, die auf der Bundesstraße 2 in und aus Richtung Leipzig oder zur Autobahn 14 unterwegs sind, auf einen Umweg einrichten. Südlich von Hohenossig soll die Fahrbahn erneuert werden. Der Baubereich erstreckt sich über rund zwei Kilometer vom Ortsausgang des Krostitzer Ortsteils Hohenossig in Richtung Kreuzung mit der Bundesstraße 184. Auf dieser Strecke wird in den kommenden Tagen die Asphaltdeckschicht sowie teilweise auch die tiefere Asphaltbinderschicht ersetzt. Nach Abschluss dieser Erneuerung müssen die Markierungen neu auf der Fahrbahn aufgetragen werden.

Lesen Sie auch:

Delitzsch: Wichtige Verkehrsachse im Osten monatelang dicht

Vollsperrung der B2 zwischen Krostitz und Leipzig: Lkw kippt auf die Seite

Für die Arbeiten wird die Bundesstraße ab Montag voll gesperrt, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Schilder, die auf die Baustelle hinweisen, stehen mit dem Vermerk „ab 28. 2. 22“ schon jetzt überall an den relevanten Punkten an der B 2 und an den Zufahrtsstraßen.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Umleitung verläuft aus Richtung Leipzig kommend von Seehausen über die B 184 zum Abzweig Zschortau, von dort über die S 7 nach Mocherwitz, weiter über die S 4 zur B 2 nach Krostitz. Der Verkehr aus Richtung Bad Düben wird ab Krostitz über die S 4 bis zum Abzweig Döbernitz/Zschepen und von dort über die K 7442 zur B 184 und weiter nach Leipzig umgeleitet. Von Krostitz aus bleibt die Strecke nur bis Ortseingang Hohenossig befahrbar.

Ein Abschluss der Bauarbeiten kann voraussichtlich am 11. März erfolgen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 265 000 Euro. Sie werden vom Bund finanziert. Das Lasuv bittet alle Verkehrsteilnehmer und die Anwohner um Verständnis für die mit dem Projekt verbundenen Erschwernisse sowie um besonders umsichtige Fahrweise auf der Umleitungsstrecke.

Von Heike Liesaus