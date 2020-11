Vom DDR-Industrie-Riesen zur Profilstahl GmbH: Das Delitzscher Ziehwerk

Delitzsch

Wer diese Hallen betritt, taucht in Industriegeschichte ein: Sie werden von einem tonnenartigen Gewölbe überspannt, bogenförmige Stahlträger halten Holzpaneele. Unter dieser dunklen Dachkonstruktion fädeln sich vier lange leuchtende Reihen Industrielampen. Daneben imponieren alte Kran-Kabinen, die längst nicht mehr genutzt werden. Darunter prägen Maschinen, Herdwagen-Ofen, Schienen und riesige Ringe aus dem Rohmaterial das Bild.

In riesige Ringe gewickelt wartet das Material in der Ziehwerk-Halle auf seine Weiterverarbeitung. Quelle: Heike Liesaus

Anzeige

„Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Nordsachsen, das seit 1993 erfolgreich als Blankstahlzieherei für Norm- und Sonderabmessungen tätig ist“, erklärt Profilstahl Delitzsch über sich selbst. Es ist der Kern, der vom Ziehwerk geblieben ist. Aber heute ist der Betrieb einer unter mehreren auf dem ehemaligen Ziehwerk-Gelände.

Enge Toleranzen für Übersee

Wie ein Ufo ist vor kurzer Zeit der weiße Quader mit dem Büro und dem Werkzeugbau darunter in der Halle gelandet. Auch Geschäftsführer Rolf Lüdenbach und Produktionsleiter Christian Stöbe haben von dort den Überblick. Seit 2017 gehört Profilstahl Delitzsch zur Firmengruppe der HM-Stahlvertriebs-GmbH aus Baden-Württemberg. Das Kürzel steht für Hans Meiser, einem der größten Hersteller dieser Branche, der insgesamt circa 5000 Tonnen monatlich umschlägt.

Das markante Profil der Profilstahl-Halle wird auch als Betriebs-Logo genutzt. Quelle: Heike Liesaus

Profilstahl Delitzsch produziert zurzeit aufgrund der Corona-Kurzarbeit 300 Tonnen im Monat, normalerweise 500 Tonnen. Maschinen- und Anlagenbau, Automobilzulieferer und viele andere Industriezweige sind Abnehmer. Geliefert wird nach Brasilien ebenso wie nach Malaysia und in die europäischen Staaten.

Trotz der urigen Erscheinung ist die Maschine eine neue Eigenentwicklung.. Quelle: Heike Liesaus

Mit dem Übergang hat Lüdenbach die Geschäftsführung übernommen. Er war 25 Jahre lang für den größten Blankstahlzieher Deutschlands in Hamm/ Westfalen tätig. Eigentlich war der heute 70-Jährige mit 66 Jahren schon mal in den Ruhestand gegangen. „Das war mir sowieso zu ruhig“, stellt er fest. So hatte er sich für den Einsatz in Delitzsch überzeugen lassen.

Alte und neue Ziehwerker

Produktionsleiter Christian Stöbe zählt 31 Lebensjahre, aber einen großen Teil davon ist er bereits „Ziehwerker“, schon seit der Mechatronikerlehre, mit der er 2002 startete: „Viele der vor Jahrzehnten erarbeiteten Technologien leben noch. Früher gab es zehn Ingenieure in der Entwicklungsabteilung. Zum Teil nutzen wir die Ergebnisse ihrer Arbeit bis heute.“ Denn einige Unternehmen beziehen nun mal für bestimmte Produkte über Jahrzehnte dieselben Profile. Damals hatte aber das Werk 800 Mitarbeiter, heute 35. Für neue Anforderungen werden indessen nach wie vor neue Profile entwickelt. So unlängst zum Beispiel Roststäbe, die in Produktionsmaschinen von Gasbetonsteinen verbaut werden.

Kommen und Gehen der Profile

Auf der anderen Seite fällt manches weg. Die Kufen für Holzschlitten zum Beispiel sind nicht mehr gefragt. Bei anderen Produkten wieder ist es heutzutage manchmal wirtschaftlicher, mithilfe moderner CNC-Fräsmaschinen einfach eine Nut ins Stahlstück zu fräsen, als dafür extra Halbzeug-Material zu bestellen. Die Produkte aus Delitzsch helfen zum Beispiel, dass Säh-Maschinen die Körnchen im richtigen Abstand freigeben. Südafrikanische Hersteller nutzen Passfedern aus Delitzscher Material für ihre Bergbau-Maschinen. Auch Material in zölligen statt metrischen Abmessungen für den amerikanischen Markt wird in der Loberstadt hergestellt. „Wir produzieren in sehr engen Toleranzen, die man dort nicht kaufen kann“, erklärt der Geschäftsführer.

Der ehemalige Werkzeugbau ist jetzt verlassen. Manche Werkbank sieht aus, wie gerade noch benutzt. Quelle: Heike Liesaus

Manche der Maschinen in der Halle haben durchaus 100 Jahre auf dem Blech, ein großer Teil ist zumindest Jahrzehnte alt. Durchaus üblich für diesen Bereich der Branche. Die Anschaffung der neuen computergesteuerten Anlagen lohnt nur bei sehr hohen Produktmengen. So ist die Herstellung in vielen Bereichen fast handwerklich, ist hohe Fachkenntnis gefragt. Über 800 gezogene Sonderprofile sowie Keilstähle mit engen Toleranzgrenzen werden von Profilstahl angeboten.

Auf dem Ziehwerk-Gelände. Quelle: Heike Liesaus

Auf einer großen Fläche neben den Hallen liegen Schotterhaufen. Es sind Fundamentreste einer abgebrochenen alten Halle. Nach der Übernahme standen die Zeichen wieder auf Erweiterung. Das Material sollte für einen Neubau verwendet werden. Eine Investition in Höhe von 2 bis 3 Millionen Euro ist vorgesehen. Doch aufgrund der Corona-Krise wird erstmal auf Sicht gefahren: Keine Investitionen, auch wenn der Wille dafür prinzipiell da ist.

Ziehwerker prägen Regionalgeschichte

So einige der Ziehwerker gingen nach der deutschen Wiedervereinigung in die Politik und in die kommunale Verwaltung: Der ehemalige Delitzscher und dann nordsächsische Landrat Michael Czupalla ( CDU) zum Beispiel: Nach der Berufsausbildung zum Werkzeugmacher und Studium an der Bergakademie Freiberg arbeitete der Diplom-Ingenieur bis 1990 als Abteilungsleiter im Ziehwerk. Gerhard Denef, ebenfalls ehemaliger Ziehwerker, arbeitete Anfang der 90er vier Jahre im Landratsamt, das damals den kleinen Kreis Delitzsch verwaltete, und später als erster Beigeordneter und Bürgermeister in der Delitzscher Stadtverwaltung. Dass er in den Zeiten des Aufbaus nach der Wende so einige seiner Kollegen in der Verwaltung wiedersah, sei kein Wunder gewesen. „Man kannte die Fähigkeiten. Es wurde Manpower von hier gebraucht. Wir waren Leute der Praxis, hatten damals schon einige Jahre Berufserfahrung und Menschenkenntnis.“

Wenn der 76-Jährige das Gelände heute sieht, freut er sich, dass es immerhin noch den Kernbetrieb gibt und dieser sich am Markt behaupten kann. Die jetzt genutzten Hallen seien der Ursprung des Ziehwerks gewesen. Viele andere Gebäude, auch das mit dem markanten Falt-Dach, waren erst in den 70er- und 80er-Jahren dazugekommen. Der Betrieb war die größte Stabstahl- und Spezialprofilzieherei der DDR. Zu diesen Zeiten hatte das Delitzscher Ziehwerk fast die komplette Schraubenindustrie der DDR mit gezogenem Material beliefert, erinnert sich Gerhard Denef.

Gewerbegebiet

In den 90er-Jahren bestimmte der Abbruch die Szenerie auf dem Gelände im Osten der Stadt. Mit Hilfe einer 300-Mann-Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wurde ein großer Teil der Gebäude abgerissen. Der erste Spatenstich für die Neuerschließung des Ziehwerk-Geländes wurde im Jahr 2000 gesetzt. Auf dem über 200 000 Quadratmeter großen Areal entstanden neue Straßen und Radwege, Wasser-, Abwasserleitungen und andere Medien wurden verlegt.

Freizeit

Wer indessen heute im Netz nach „Altes Ziehwerk Delitzsch“ sucht, findet vor allem den Club dieses Namens. Denn das Ziehwerk hat sich in der Szene einen Namen gemacht. Mit dem Shootclub, dessen Name sich auf die ebenfalls auf dem Gelände ansässige Schießschule bezog, etablierte sich die erste Club-Variante auf dem Gelände. Da trafen dann diejenigen, die zur Schicht gingen, durchaus manchmal auf die Partygänger.

Von Heike Liesaus