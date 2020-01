Vom Gastronomen zum Bürgermeisterkandidaten in Wiedemar

Am 29. März wird in Wiedemar der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin gewählt. Nun hat Rico Eichler (41) seine Kandidatur bekanntgegeben. Der Lissaer tritt als parteiloser Bewerber an. Wo er seine zentralen Aufgaben im Falle eines Wahlsieges sieht, erklärte er der Leipziger Volkszeitung.