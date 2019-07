Delitzsch/Döbeln/Radebeul

Christin Rettig ist eine glückliche Frau. Jedenfalls ist sie eine, die um ihr Glück weiß. „Ich hatte echt großes Glück“, sagt die heute 30-Jährige zu ihrer bisherigen Bühnenlaufbahn. Sie ist fest an den Landesbühnen Sachsen engagiert, hat jetzt im Musical Hair brilliert, ist aktuell in Winnetou zu sehen und steht immer wieder auf der Felsenbühne Rathen oder in Radebeul auf der Bühne.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Christin Rettig sagt selbst, dass sie einfach immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und sie zeigt, dass es nicht der Broadway allein ist, der einem in dieser Branche die Welt bedeuten kann. Das Glück, das sie empfinde, habe auch damit zu tun, dass sie in Radebeul angekommen sei und großartige und liebevolle Kollegen hat. Christin Rettig ist wirklich angekommen, sie spricht liebevoll von Rathen und Radebeul, sie wirkt bestens gelaunt trotz enger Zeitfenster und Terminstress, ihr sonniges Gemüt hat sie sich immer bewahrt. Sie spricht schnell und mit leuchtenden Augen von ihrem Job, als sprudle es nur so aus ihr heraus. Nichts Zögerndes oder Abwartendes ist an ihr, wenn sie von ihrem Leben erzählt. Die gut gelaunte, offene und charmante Christin, die vor sieben Jahren noch Studentin in Delitzsch war, hat sich kaum verändert – auch optisch. Christin Rettig strahlt. Christin Rettig lebt ihren Traum. Einen Traum, den sie schon als Kind hatte und dann beharrlich verfolgt hat.

Christin Rettig (Zweite von links) als Studentin in einer Aufführung der Theaterakademie, die damals noch Akademie der Darstellenden Künste hieß Quelle: Christine Gräfe

Angefangen hat alles in Kleinstädten. Döbeln und Delitzsch. Aufgewachsen ist die Blondine mit den ultralangen Haaren in Döbeln. Dort hat sie im Chor gesungen, sich im Jugendtheater engagiert, ihr Abi gemacht und nebenbei immer auf der Bühne gestanden. Christin Rettig hat schon als Teenager Gesangsunterricht genommen. Sie war am Mittelsächsischen Theater tätig und studierte danach an der Akademie der Darstellenden Künste Delitzsch, die heute Theaterakademie Sachsen heißt. Als Christin Rettig dort noch Musical studierte, gab es die heutige Kooperation zwischen Theaterakademie und Landesbühnen noch nicht. Heute gehen die Studenten zum Praxissemester in den Süden des Freistaats. Es ist eine große Chance, gesehen zu werden.

Christin Rettig setzte sich auch so durch. Nach dem Abschluss des Studiums vor sieben Jahren war sie bereits in verschiedenen Rollen engagiert. So beispielsweise in der Musicalproduktion „Die Schneekönigin“, mit der sie auf Tour war. Sie spielte an der Oper Chemnitz, tourte mit dem Musical Grease durch Deutschland und die Schweiz, war am Staatstheater in Darmstadt, spielte in Erfurt. Sie tourte mit einem Soloprogramm als Sängerin. Sie stand mit Bands auf der Bühne. Es ist fast unmöglich, all die Dinge aufzuzählen, die sie in wenigen Jahren durchgezogen hat. Und sie sang in Radebeul vor.

Christin Rettig hat an der Akademie der Darstellenden Künste im Frühjahr 12 ihr Musicalstudium beendet Quelle: Thomas Metzler

Heute hat die 30-Jährige einen Festvertrag an den Landesbühnen. Etwas, das nur wenigen in der Branche vergönnt ist. Schauspieler und Musicaldarsteller hangeln sich für gewöhnlich von Engagement zu Engagement. Christin Rettig hat einen Vertrag für Regieassistenz und Bühne zusammen, ein Vertrag mit Spielverpflichtung nennt sich das. Beides macht ihr Spaß, beide Aufgaben erfüllen sie. „Meine Leidenschaft ist aber schon, selbst zu spielen, das ist meine Berufung“, erzählt sie, „selbst auf der Bühne zu stehen, hilft mir ein Gespür zu entwickeln, wie ich als Regieassistentin arbeiten sollte.“ Bei beiden Jobs gibt es positives Feedback für das Multitalent.

Das ist es auch, was ihr Energie gibt. Für Christin Rettig hat die Arbeitswoche stets deutlich mehr als 40 Stunden. Die Arbeitstage sind voller Proben und Vorstellungen, dennoch verliert sie ihre gute Laune nicht. Bekannt ist sie für ihre positive Ausstrahlung, die funkelnden Augen, die angenehme Hibbeligkeit. Christin Rettig wohnt inzwischen in Radebeul und ist dort gerade mit ihrem Freund zusammengezogen. Auch er hat ein Engagement an den Landesbühnen. „Ich bin in Radebeul echt angekommen“, sagt Christin Rettig, „es ist eine traumhaft schöne Stadt.“ Inzwischen ist es auch meist so, dass ihre Familie sie besucht statt umgekehrt – alle gehen gern ins Theater. Doch Christin Rettig freut sich bei den seltenen Gelegenheiten immer, in Döbeln zu sein.

Christin Rettig (rechts) 2012 in einer Aufführung in Delitzsch Quelle: Julia Wick

Die Verbindung nach Delitzsch, wo sie ihre Ausbildung genossen hat, hält die einstige Akademieabsolventin vor allem über jene Studenten, die im Praxissemester an die Landesbühnen kommen und dann mit ihr auf der Bühne stehen. „Ich werde immer eine besondere Verbindung zu Delitzsch haben“, sagt Christin Rettig, „ich habe in Delitzsch meinen Feinschliff bekommen, jeden Tag etwas neues gelernt und mich weiterentwickelt.“ Als sie die Akademie verließ, hat sie von einem festen Engagement nur träumen können – nun ist es Wirklichkeit.

Christin Rettig ist die Musik in die Wiege gelegt worden Quelle: Thomas Metzler

Es sei ein großes Glück, diesen Beruf ausüben zu können, sagt sie. Träume für die Zukunft mag das Multitalent nicht benennen. Getreu dem Motto „Buen Camino“ des Jakobswegs, von dem sie 2018 die ersten 330 Kilometer bestritt, ist für Christin Rettig der Weg das Ziel. „Ich lebe im Hier und Jetzt, freue mich auf alle Herausforderungen und tollen Rollen und Begegnungen mit Menschen, die noch kommen.“

Landesbühnen und Akademie kooperieren Die Landesbühnen gelten als das größte Reisetheater im Freistaat. Das seit 1945 existierende Mehrspartentheater bietet Musiktheater, Schauspiel sowie Tanz- und Ballettvorführungen. Neben dem Stammhaus in Radebeul werden die Felsenbühne in Rathen, der Dresdner Zwinger sowie zahlreiche Bühnen in ganz Sachsen bespielt. Immer im Frühjahr gehen die Studenten der in Delitzsch beheimateten Theaterakademie Sachsen für ein Praxissemester in ihrem jeweils letzten Ausbildungsjahr an die Landesbühnen und werden dort in die Sommerproduktionen und -inszenierungen mit eigenständigen Rollen und Aufgaben eingebunden. Seit sieben Jahren kooperiert die Theaterakademie Sachsen mit den Landesbühnen. Die Theaterakademie Sachsen selbst gibt es seit 2008 in Delitzsch, sie hat ihren Sitz im Oberen Bahnhof.

Von Christine Jacob