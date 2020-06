Hohenossig

Bei einem Arbeitsunfall wurde am Mittwoch im Krostitzer Ortsteil Hohenossig eine 57 Jahre alte Frau verletzt. Die Mitarbeiterin sei auf einem Firmengelände von einem Gabelstapler angefahren worden, berichtete die Polizei. Die Verletzte wurde zunächst in einem Rettungswagen ärztlich versorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Laut Polizei befand sich die 57-Jährige gegen 6.15 Uhr in einer Produktionshalle, um ein Messgerät zurückzubringen. Auf dem Weg zurück zu ihrem Arbeitsplatz sei sie von einem Gabelstapler mit Beladung erfasst und etwa zehn Meter am Boden mitgeschleift worden. Dabei verletzte sich die Frau durch den Aufprall am Boden am Hinterkopf.

Polizeibeamte des Reviers Delitzsch informierten die zuständige Landesdirektion. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden aufgenommen.

Von LVZ