Stefan Streck alias The Micronaut hat mit dem Leipziger Gewandhausorchester gearbeitet, tritt auf Festivals vor Tausenden Menschen auf. Corona hat das Leben des Künstlers radikal verändert. Warum der Umzug aufs Land dennoch ein Glücksfall sein könnte? Das erklärt der 44-jährige gebürtige Rostocker in seinem Haus in Kölsa.