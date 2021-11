Von Leipzig nach Zschortau: Wie das Wohnprojekt Schwarzgestein im Dorf angekommen ist

Zschortau

Mit den geschlossenen Türen kam die größte Umstellung, sagt Antonia Rademacher. Als die Mitglieder des Vereins Schwarzgestein vor wenigen Wochen in das 300 Quadratmeter große Haus an der Mocherwitzer Straße in Zschortau einzogen, das sie in den zurückliegenden knapp zwei Jahren umgebaut hatten, bekamen alle vier Wohnungen auch jeweils eine eigene Haustür. „Wir haben dann schnell ein Ampelsystem eingeführt“, sagt Rademacher. Rot heißt, die Tür ist zu. Grün, sie ist offen. Wie bisher auch. Denn der Verein wollte alles, nur kein gewöhnliches Mehrfamilienhaus sein, in dem jede Partei still nebeneinander lebt.

Von Berlin nach Zschortau

Dass damit auch die großen Fragen, die das Haus betreffen, zusammen entschieden werden, hat die Gruppe herausgefordert. Der Umbau des beinah 120 Jahre alten Gebäudes hat nicht nur Geld, Zeit und Nerven, sondern auch Freundschaften gekostet. Als der Verein das nicht weit vom Zschortauer Bahnhof entfernte Areal im Dezember 2019 kaufte, hoffte die Gruppe nach einer einjährigen Bauzeit gemeinsam einziehen zu können. Doch Ende 2021 verliefen sich die Wege der Gründungsmitglieder aus dem Leipziger Osten. Einige verließen das Vorhaben und neue Bewohner kamen hinzu.

Unter den aktuell sieben Erwachsenen, drei Kindern und einem Hund im Alter zwischen 2 und 40 Jahren ist eine neue Familie aus Berlin. Kay Geißler und Inga Hilbrandt sind mit ihrem Sohn aus der Hauptstadt in den Rackwitzer Ortsteil gezogen. Sie seien schon länger auf der Suche nach einem Wohnprojekt gewesen. Im besten Fall in der Nähe einer ostdeutschen Großstadt. Als es mit dem Job in Leipzig passte, haben sie sich mit dem Projekt in Zschortau befasst.

Alle Wohnungen belegt

Das Vorhaben des Vereins war zwischenzeitlich in Schieflage geraten und brauchte finanzielle Hilfe. „Dieser Status ist vorbei“, sagt Karen Westphal. Mittlerweile ist der Innenausbau weitgehend abgeschlossen. Alle vier Wohnungen sind belegt. 500 000 Euro hat der Verein bisher insgesamt verbaut, dazu vieles in Eigenleistung umgesetzt. „Antonia kann jetzt Fliesen verlegen“, nennt Westphal ein Beispiel.

Jetzt soll die Verbindung zum Dorf gestärkt werden. Auch wenn sich bereits viele Nachbarn für den Verein interessieren und einige Mitglieder im örtlichen Chor singen, ist es aktuell „noch etwas ruhig“, sagt Kay Geißler. „Es gibt hier viele schöne Plätze und wir wollen auch einer werden.“ Denn ein Ansatzpunkt des Wohnprojektes ist es, das große Gartengrundstück und Nebengebäude für die Bewohner des gesamten Ortsteils zu öffnen.

Im Frühjahr beginnt die nächste Phase

Dabei helfen soll ein Pizzaofen im Garten. 3000 Euro haben die Neu-Zschortauer dafür beim diesjährigen Kleinprojekte-Wettbewerb des Delitzscher Landes gewonnen. Im Frühjahr soll dieser dann aus Lehm gebaut die Phase gestartet werden, in der das Grundstück zum Anlaufpunkt für ganz Zschortau wird.

