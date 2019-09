Von Rabutz nach Abu Dhabi – junge Tüftler auf großer Reise

Rabutz

Einige trinken Kaffee, die meisten von ihnen Kakao. Während der kleinen Vesper-Runde im TÖP, dem Technisch-Ökologischen Zentrum in Rabutz, erzählen ein paar der anwesenden Jugendlichen vom Besuch des Burj-Khalifa-Wolkenkratzers in Dubai oder von nachhaltigen Verkehrskonzepten im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie interessieren sich für Themen, die für viele Gleichaltrige eine eher untergeordnete Rolle spielen.

„Einmal Rabutzer, immer Rabutzer“

Für die siebenköpfige Gruppe aus Schülern und Studenten ist die Programmierung einer automatisierten Produktionsstraße ein vergnügliches Hobby. Aktuell bereiten sie eine große Reise vor – zur Jugend-Technikmesse in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Auf der ESI (Expo-Sciences International) stellen die technikinteressierten Jugendlichen aus der Region Delitzsch einen eigenen Stand und ihr Modell einer selbstfahrenden Transporteinheit vor. Aber es geht auch um Freundschaften, andere Kulturen und Zukunftsvorstellungen.

Im Januar 2018 arbeiteten Richard Draxler,Tom Richter und Christopher Freund (von links) an der automatisierten Fertigungsstrecke, dem Vorgängermodell des aktuellen Exponats. Quelle: Ditmar Wohlgemuth

„Die Herausforderung ist, dass er flüssig auf dem Boden entlangfährt“, erklärt Sebastian Geißler. Der 22-jährige Delitzscher gehört seit mehr als zehn Jahren zum Team, auch wenn er mittlerweile Informatik in Dresden studiert. „Einmal Rabutzer, immer Rabutzer“, beschreibt er die Verbindung anschaulich. Zwar komme er nicht mehr so oft wie noch zur Schulzeit, doch zu Vorbereitungstreffen wie diesem helfe er gerne aus. Zusammen mit dem 17 Jahre alten Christopher Freund arbeitet Geißler an der Erweiterung des Vorgängermodells der automatisierten Fertigungsstrecke. Diese habe nur aus starren Schienen bestanden. Beim Update ist geplant, das Material durch einen selbstfahrenden Greifarm direkt bis zur Strecke zu bringen, erklärt Geißler. Das Gefährt soll sich dazu mittels Infrarotsensoren auf dem Boden orientieren.

Foren zur Zukunft der Gesellschaft

Vom 22. bis 28. September werden die jungen Tüftler dieses und andere Projekte des TÖPs auf der Messe präsentieren. Und die Technik dient auch als das verbindende Element. „Wo findet man sonst so viele Jugendliche, die das selbe Interesse haben“, sagt Christopher Freund. Dort sei es möglich, sich mit ihnen über die eigenen Erfahrungen auszutauschen und sich kennenzulernen. In verschiedenen Foren beschäftigen sich die Jugendlichen zudem mit der Frage, wie sich beispielsweise Automatisierungen auf die Gesellschaft auswirken, ergänzt Sebastian Geißler.

Von Mathias Schönknecht