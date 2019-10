Kölsa

Ein 35 Jahre alte VW-Fahrer ist in der Nacht zum Donnerstag, gegen 1 Uhr, im Wiedemarer Ortsteil Kölsa nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw habe dabei den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks durchbrochen und sei schließlich in einem Holzstapel zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden.

Von lvz