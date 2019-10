Wiedemar

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, an der Kreuzung zwischen den Kreisstraßen 7436 und 7435 bei Wiedemar. Wie die Polizei berichtete, hatte ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Vorfahrt einer von rechts kommenden Autofahrerin, die mit einem VW unterwegs war, missachtet. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde die 45-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Sie musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Gegen den Mercedes-Fahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter.

