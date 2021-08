Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte bei Unfall nahe Lindenhayn

Lindenhayn

Bei einem Unfall nahe Lindenhayn (Gemeinde Schönwölkau) wurden am Dienstagabend zwei Personen verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war gegen 18.20 Uhr ein 59 Jahre alter VW-Fahrer auf der Verbindungsstraße zwischen Brinnis und Lindenhayn unterwegs. An der Kreuzung zur Kreisstraße 7449 habe er jedoch die Vorfahrt einer 35-jährigen Opel-Fahrerin missachtet, die aus Richtung Gollmenz kommend in Richtung Badrina fuhr.

Polizei ermittelt

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer verletzt wurden. Die 35-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro.

Der VW-Fahrer müsse sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, so die Polizei weiter.

Von LVZ