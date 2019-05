Hohenossig

Wegen einer Vorfahrtsverletzung kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall auf der Bundesstraße 2 in Hohenossig (Gemeinde Krostitz). Dabei wurde eine Person schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Wie die Polizei berichtete, war gegen 14.15 Uhr ein 84 Jahre alter Opel-Fahrer von Zschölkau kommend auf der Rackwitzer Straße unterwegs. Als er die B 2 in Richtung Gewerbegebiet überquerte, habe er die Vorfahrt eines Ford nicht beachtet, der auf der Bundesstraße in Richtung Leipzig fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 84-Jährige musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der 35 Jahre alte Ford-Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Gegen den Opel-Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von lvz