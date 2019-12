Vorplanung für Delitzscher Schwimmbad steht

Delitzsch

Jetzt ist es raus. Eine 16 Seiten umfassende Informationsvorlage der Stadtverwaltung gewährt nun im Vorfeld des letzten Stadtrats des Jahres Einblicke in den potenziellen Sportbad-Neubau an der Sachsenstraße. Vor einem Jahr war ein Kostenrahmen von 16 Millionen Euro beschlossen worden. Die gute Nachricht: der ist machbar. Die weniger gute Nachricht: allerdings nur durchs Abspecken diverser Wünsche und Vorstellungen kann Delitzsch zu diesem Preis ein Bad errichten. Die Kostenschätzung für das Bad mit mittlerem Standard und Schotterparkplatz, ohne Spielplatz, ohne Volleyballplatz und ohne Sauna: 15,8 Millionen Euro brutto. Eine Sauna würde 2,4 Millionen Euro kosten. Weitere „Extras“ wie gepflasterter Parkplatz und anderes im Außenbereich nochmal rund eine Million Euro.

„Schwimmen in Delitzsch “ will Freibad

Die Initiative „Schwimmen in Delitzsch“ (SiD), die solche Informationen schon seit einiger Zeit von der Stadtverwaltung eingefordert hatte, will weiterhin konstruktiv bleiben und nicht polemisieren. Etwa 80 Interessierte wirken mit kleinen oder großen Schritten inzwischen bei der SiD mit, wollen pragmatisch bleiben. Zum Stadtrat am 19. Dezember mit einem Fragenkatalog an Verwaltung und Stadtrat erscheinen, Erkennungs- und Solidaritätszeichen soll das Mitbringen eines Handtuchs sein. Und es gibt die Überlegung, einen Förderverein für das Freibad zu gründen. Denn das Freibad sei derzeit der Spatz in der Hand, so Sylke Schlegel von der SiD.

Wer die SiD unterstützen möchte, ist zum Besuch des Stadtrats am Donnerstag, dem 19. Dezember, Beginn 17 Uhr, aufgerufen. Das nächste SiD-Treffen findet am 14. Januar um 19.30 Uhr in der Pfarrscheune Schenkenberg statt.

Von Christine Jacob