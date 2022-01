Delitzsch/Leipzig

Tarik Wolf ist eine „schwer zu greifende Person“ So beschreiben den Vorstand der Quarterback Immobilien AG und Gründer von ImmvestWolf teils Mitarbeiter seiner eigenen Unternehmen. Mit diesen setzt der gebürtige Delitzscher, über den nur wenig bekannt ist, zahlreiche Bauvorhaben in Millionenhöhe im gesamten Bundesgebiet, in Leipzig und seiner Heimatstadt um. Und er arbeitet weiter an diesem Image des Unnahbaren: Bei einem seiner wenigen Interviews, dass er jetzt der LVZ gab, bat er beispielsweise darum, sein Alter unerwähnt zu lassen. Im Gespräch ging es dann um neue Vorhaben, die Verbundenheit zu Delitzsch und was es so reizvoll macht, in die Stadt zu investieren.

Seit 28 Jahren in der Immobilienbranche aktiv

Herr Wolf, Sie führen eine bundesweit aktive Immobilienfirma, setzen Großprojekte in Millionenhöhe um und kommen mit teils außergewöhnlichen Vorhaben wie dem Umbau des ehemaligen Wasserturms immer wieder nach Delitzsch zurück. Warum?

Das ist ganz einfach erklärt: Delitzsch ist meine Heimatstadt, der ich mich nach wie vor sehr verbunden fühle. Hier liegt mit der 1993 gegründeten Immvest Wolf GmbH der Ursprung unserer nunmehr bereits 28-jährigen erfolgreichen Firmengeschichte. Unsere enge Beziehung zu Delitzsch kommt auch darin zum Ausdruck, dass wir nach wie vor mitten in der Stadt, in der Ritterstraße 27, eine eigene Niederlassung betreiben.

Lesen Sie auch

Gibt es dafür keine anderen Städte?

Doch, natürlich. Als bundesweit tätiger Projektentwickler ist es naheliegend, dass wir inzwischen in allen Metropolregionen Deutschlands vertreten sind. Gerade im jetzt zu Ende gehenden Jahr haben wir wieder neue Niederlassungen aufgebaut. Diese Strategie werden wir auch 2022 fortsetzen, beispielsweise in Düsseldorf. Mitteldeutschland – und hier insbesondere der Dresdner und Leipziger Raum – bleibt aber ein wichtiger Standort, an dem wir zahlreiche Projekte realisieren. Wenn Sie so wollen, zeigt sich darin auch eine gewisse Bodenständigkeit.

Wolf: Delitzsch ist ein sehr gefragter Immobilienstandort

Ich nehme an, mit Ihrem Geschäftssinn geschieht nichts ohne exakte Kalkulationen. Was versprechen Sie sich von den Projekten in Ihrer Heimatstadt?

In Delitzsch treffen für mich zwei glückliche Umstände zusammen: Zum einen die Verbundenheit zu meiner Heimatstadt und zum anderen die Möglichkeit, hier großartige, zum Teil außergewöhnliche, in jedem Fall aber rentable Projekte zu realisieren. Das liegt vor allem daran, dass Delitzsch ein sehr gefragter Immobilienstandort im Speckgürtel von Leipzig ist, an dem sich solche Vorhaben gut umsetzen lassen. Ich bin sehr froh, dass ich diese tolle Stadt auch weiterhin mitgestalten darf.

Alte Walzenmühle wird zum Wohnhaus

Auf Ihrem Konto in Delitzsch stehen neben dem Wasserturm bereits das alte Moorbad und das Beerendorfer Palais. Was planen Sie in der ehemaligen Walzenmühle an der Leipziger Straße?

Die historische Walzenmühle vis-à-vis dem Wasserturm ist eines meiner Herzensprojekte, war ihre Erbauung ab 1875 doch einer der ersten Meilensteine auf dem Weg zur Industrialisierung in Delitzsch. Wir planen, den imposanten, fünfgeschossigen Speicher mit seiner farblich abgesetzten Backsteinfassade sowie die Nebengebäude zu einem attraktiven Wohnquartier mit Gewerbeanteil zu entwickeln. Nähere Details dazu werden wir zu gegebener Zeit bekanntgeben.

Zur Galerie Tarik Wolf, Vorstand der Quarterback Immobilien AG und Gründer von ImmvestWolf, setzt bundesweit Projekte in Millionen um. Einige Beispiele aus Delitzsch und Leipzig.

Weitere Vorhaben in Delitzsch geplant

Mit der Nähe zu Leipzig wird Delitzsch auch bei Großstädtern immer beliebter, die aufs Land ziehen wollen. Wie nehmen Sie die Entwicklung des Delitzscher Wohnungsmarktes wahr, den Sie ja zu großen Teilen mitgestalten?

Wie ich bereits sagte, profitiert Delitzsch vor allem von seiner Nähe zum boomenden Leipziger Nordraum mit dem Flughafen, DHL und den Autowerken von BMW und Porsche. Aber auch die Lage inmitten der neu entstandenen Seenlandschaft trägt zu mehr Lebensqualität in der Stadt bei und führt dazu, dass Menschen aller Altersgruppen Delitzsch als Wohnstandort wählen. Und das hat natürlich positive Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Wir merken das daran, dass unsere Projekte wie beispielsweise das Palais Beerendorf sehr gut angenommen werden. Kurz gesagt: Es macht Spaß, in Delitzsch Projekte zu entwickeln.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche Gebäude reizen Sie in Delitzsch noch?

Für eine verhältnismäßig kleine Stadt verfügt Delitzsch über einen großen Bestand an attraktiven Bauten mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es noch Freiflächen, die bebaut werden können. Es liegt also nahe, dass wir hier noch mehr Vorhaben in der Pipeline haben, darunter zum Beispiel die Schulze-Delitzsch-Siedlung zwischen Schkeuditzer Straße und Kyhnaer Weg, für die seit Juli dieses Jahres Baurecht besteht. Es gibt für uns also in Delitzsch noch viel zu tun.

Von Mathias Schönknecht