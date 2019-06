Delitzsch

Dort, wo nach der Wende massiv Häuser abgerissen werden mussten, sollen nun bald schon neue hochgezogen werden. Im früheren Plattenwohnbaugebiet Delitzsch-West soll etwas bisher so nicht gekanntes für Delitzsch entstehen. Geplant ist ein neues Wohngebiet, bei dem auch Flächen rund um das Thema Gesundheit und Sport ihren Raum finden.

Stadtrat Delitzsch gibt grünes Licht

Der Bebauungsplan, dessen Aufstellung der Delitzscher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, umfasst ein Areal von 3,45 Hektar Fläche. Es geht konkret um die momentan brachliegenden Flächen zwischen der einstigen West-Schule, die gerade zu einem Hort für 300 Kinder umgebaut wird, und der Umgehungsstraße. 1,03 Hektar befinden sich bereits im Besitz der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD), die das Gebiet entwickeln will. Insgesamt orientiert sich das neue Gebiet an den Grenzen der früheren Wohnbebauung und damit würden quasi an jenen Stellen Häuser errichtet, wo schon einmal welche gestanden haben. Mit den „Delitzscher Auenhöfen“ soll die Brachfläche des einstigen Wohnstandorts im Westen der Stadt rekultiviert werden, darüber hinaus geht es darum, das Areal zu einem mit einem angrenzenden Gesundheits- und Sportzentrum zu entwickeln. Der Verein Vitamed mit seinen mehr als 2000 Mitgliedern will sich weiter entwickeln. Aktuell sitzt er noch im ehemaligen Discountmarkt in der Straße der Freundschaft, doch die Räume werden zu klein für die Vielzahl an Mitgliedern, denen es vor allem um den Gesundheitssport geht. Der Verein suche schon eine Weile nach Erweiterungsmöglichkeiten für sich, argumentiert Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) für die „Delitzscher Auenhöfe“.

Gut eingegliedert im Delitzscher Westen

Die geplanten Mehrfamilienhäuser sollen aber kein Zurück zur Plattenbaukultur sein. Es sollen Häuser mit drei bis vier Geschossen entstehen, die einen Hofcharakter haben – Hintergrund ist eine Bebauungsstudie der WGD, die sich detailliert damit befasst hat, welche Art Bebauung wo gut passen könnte. Die Nähe zu Loberaue und Tiergarten gilt als attraktives Wohnumfeld, die Auenhöfe könnten zudem gut in die bereits bestehende Wohnbebauung im Umfeld von Naundorfer Weg, Securiusstraße und dem nahen Kertitz eingegliedert werden.

WGD arbeitet an Plan

Die Durchführung des B-Plan-Verfahrens obliegt nun auch der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch. Es wird naturgemäß eine Weile dauern, die bürokratischen Verfahren zu bewältigen. Vor 2021/22 sei nicht mit den neuen Delitzscher Auenhöfen zu rechnen, so WGD-Chef André Planer.

Auf dem Gelände der früheren Limonadenfabrik ist ein modernes Wohnhaus entstanden Quelle: Wolfgang Sens

Die WGD hat in den vergangenen Jahren bereits etliche Brachen in Delitzsch zu neuem Leben erweckt und moderne Wohnbauten wie den auf der Fläche der ehemaligen Limonadenfabrik an der Ecke von Bitterfelder und Marienstraße errichtet. Aktuell ist die Wohnungsgesellschaft dabei in der Karlstraße ein neues Wohngebäude zu bauen. Früher hatte sich in einem alten Scheunengebäude der städtische Betriebshof befunden, dann wurde das etwa 2000 Quadratmeter große Gelände zu einem wilden Parkplatz. Neben den Stellplätzen zu den 20 Wohnungen sollen weitere Parkplätze geschaffen werden, die auch von Dritten angemietet werden können.

Von Christine Jacob