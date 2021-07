Während der Pandemie: Delitzscher Hospizdienst konnte Sterbende nicht begleiten

Delitzsch

Kein leichter Job: Der Ökumenisch Ambulante Hospizdienst bietet in Delitzsch, Eilenburg und Schkeuditz seit 14 Jahren die Betreuung für schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen an. Koordinatorin Sieglinde Stahl erklärt im Gespräch, weswegen sie den Job noch immer macht, wie die Dienste auch ohne Besuchsmöglichkeiten weitergingen und wie Interessierte einsteigen können.

Frau Stahl, wie kamen Sie zum Hospizdienst?

Ich wurde gefragt. Es gab eine Initiativgruppe, die verschiedene Leute fragte, ob sie an dem Aufbau interessiert sind. Ich hatte mir ein ähnliches Vorhaben bereits überlegt und daher zugesagt. Das war 2007. Ein Jahr später haben wir dann die Arbeit aufgenommen. Zu Beginn war ich ehrenamtliche Begleiterin. Seit 2010 koordiniere ich den Dienst hauptamtlich.

Haben Sie beim Thema Tod keine Berührungsängste?

Nein. Ich bin sehr früh mit dem Tod in Berührung gekommen und wurde als Kind mit auf Beerdigungen und den Friedhof genommen. Zudem bin ich gelernte Krankenschwester. Meine Ausbildung hat zu einer Zeit stattgefunden, als Sterbende noch ins Badezimmer abgeschoben wurden. Da sind wir heute einige Schritte weiter. Außerdem: Wenn wir einmal schauen, dann kommt der Tod überall im Alltag vor. In Krimis oder Filmen. Aber wenn sich Leute mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen sollen, wird es schwierig. Ich finde es wichtig, dass wir das Angebot eines Hospizdienstes in einer ländlich geprägten Region anbieten können und es nicht nur Großstädten vorenthalten bleibt.

Sterbebegleitungen werden im Anschluss besprochen

Fällt es Menschen schwer, über den Tod zu reden?

Ja, die meisten wollen nicht damit konfrontiert werden, dass ihr Leben endlich ist. Doch darüber zu sprechen heißt ja nicht, dass wir morgen sterben. Genauso heißt es nicht, dass wenn wir nicht darüber sprechen, ewig leben.

Hintergrund: Aktuell engagieren sich etwa 30 Freiwillige als ehrenamtliche Sterbebegleiter. Die meisten von ihnen sind im Bereich Delitzsch tätig, etwas weniger in Eilenburg und Schkeuditz.

Zur Person Sieglinde Stahl ist gelernte Krankenschwester. Die heute 62-Jährige war zunächst selbst freiwillige Begleiterin, seit elf Jahren koordiniert sie den Dienst und ist weiterhin selbst im Einsatz. Im Alter von 54 Jahren studierte sie noch einmal berufsbegleitend Soziale Arbeit.

Aktuell werden wieder Freiwillige gesucht. Wie läuft die Schulung für den Hospizdienst ab?

Die Schulungen gehen über ein halbes Jahr und finden an vier Wochenenden statt. Dazu kommen fünf Mittwochabende und ein Praktikum. Die praktische Erfahrung soll dabei helfen, überhaupt mit älteren Menschen Kontakt aufnehmen zu können. Dabei geht es erst einmal nicht um die Sterbebegleitung.

Was kommt danach auf die Helfer zu?

Danach gehen die Ehrenamtlichen in die Begleitung. Dafür treffen sie sich bis zu zweimal wöchentlich mit dem jeweiligen Klienten. Jeder Ehrenamtliche übernimmt die Begleitung eines Menschen. Danach gibt es eine Pause. Wenn es einmal zeitlich nicht passt, springe beispielsweise ich für einen Termin ein. Zudem erhalten die Ehrenamtlichen Weiterbildungen. Dazu zählen Gruppenabende und Gesprächsrunden, in denen sie zur eigenen Psychohygiene über die Fälle sprechen können.

Der Hospizdienst läuft über das Diakonische Werk Delitzsch-Eilenburg. Ist es für den Dienst wichtig, gläubig zu sein?

Nein, weder für die Ehrenamtlichen noch für die Klienten. Bisher haben wir Evangelen, Katholiken und Konfessionslose begleitet. Andere Glaubensrichtungen waren bisher nicht vertreten.

Stahl: 95 Prozent der Menschen wollen Zuhause sterben

In den zurückliegenden 18 Monaten waren Altenpflegeheime aufgrund des Lockdowns häufig geschlossen, auch der Kontakt zwischen Menschen war eingeschränkt. Wie haben Sie dies erlebt?

Ich hatte Zeit, mich um die Büroarbeit zu kümmern. Andererseits war es für uns schwer, dass wir kaum Sterbebegleitungen durchführen konnten. Das heißt, dass einige Menschen vielleicht einsam gestorben sind. Wir selbst konnten keine Weiterbildungen und Öffentlichkeitsarbeit abhalten. Wir haben stattdessen viele Einzelgespräche mit den Ehrenamtlichen geführt. Glücklicherweise gehörten Sterbebegleiter zu denjenigen, die früh geimpft wurden. Niemand ist wegen Corona abgesprungen.

Geben Ihnen die Einsätze in der Sterbebegleitung etwas zurück?

Sonst würde ich die Arbeit nicht machen. Auch wenn es eventuell befremdlich klingt, gibt es mir Kraft. Wir tragen mit unserem Dienst nur einen Teil dazu bei, dass Menschen so sterben können, wie sie es wollen. 95 Prozent der Menschen wollen Zuhause sterben. Obwohl ich die Menschen meistens erst zum Ende ihres Lebens kennen lerne, erfahre ich viel über das, was sie geleistet haben und wie vielfältig das Leben ist. Das erweitert meinen Horizont. Zudem hat es mich motiviert, mit 54 noch einmal Soziale Arbeit zu studieren.

Der nächste Kurs für die Ausbildung zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter findet im September statt. Infos gibt es bei Sieglinde Stahl unter der Telefonnummer 0151 163506 28, via Mail an hospizdienst@diakonie-delitzsch.de oder im Büro in der Schlossstraße 4 in Delitzsch.

Von Mathias Schönknecht