Wiedemar

Übungshandgranaten, Patronen sowie eine Mine wurden am Montag von Polizisten in einem Haus in Wiedemar entdeckt. Ausgangspunkt war eine Information aus Bayern. Dort waren in Bad Kissingen im Haus eines verstorbenen 65 Jahre alten Mannes Munition und Waffenteile gefunden worden. Die bayerischen Polizeibeamten setzten daraufhin ihre sächsischen Kollegen in Kenntnis und baten um eine Nachschau an der Meldeadresse des Mannes in Wiedemar.

Waffen geborgen

Dort stellten dann Polizisten des Reviers Delitzsch ebenfalls entsprechende Gegenstände fest und informierten die Beamten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Durch diese seien die fachgerechte Bergung und der Abtransport erfolgt, berichtete die Polizei.

Von LVZ